ألهب مقطع فيديو من صلاة التراويح في مسجد شرقي الجزائر المنصات الاجتماعية محلياً وعربياً ودولياً، كان بطله إماماً وقطة قفزت على صدره واحتضنها بلطف ثم صعدت إلى كتفه وقبّلته قبل أن تغادر في هدوء وسكينة.

وما زال فيديو الإمام الجزائري وليد مهساس يحدِث تفاعلاً كبيراً عبر الشبكات وفي وسائل الإعلام داخلياً وخارجياً، كما حقق نسب مشاهدة قياسية على منصة يوتيوب بمليار مشاهدة في ظرف يوم واحد.

وكانت القصة يوم الأربعاء، عندما نشر حساب الإمام مهساس على فيسبوك مقطع فيديو حول حادثة القطة مرفوقاً بتعليق "سبحان الله.. حتى الحيوانات تخشع لكلام الله. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح".

ونال المقطع المصور إعجاب الناشطين في الجزائر والذين بدؤوا تداوله قبل أن ينتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل الإعلام المحلية ثم الدولية، وعلى نطاق واسع وبلغات عديدة.

ويتواصل الإمام مهساس عبر حسابه على فيسبوك التي تحمل تسمية "الصفحة الرسمية للقارئ وليد مهساس"، ويقدم من خلالها دروساً دينية عبر تقنية البث المباشر، ويتفاعل مع المتابعين والإجابة عن تساؤلاتهم.

ويرفض الإمام الظهور الإعلامي للتعليق على الحادثة، إذ حاولت الأناضول التواصل معه في عديد المرات لكن هاتفه ظل مغلقاً.

مشاهير يعلقون

ونالت اللقطة إعجاب كبار المدونين والشخصيات الدينية في العالم العربي بالدرجة الأولى وكتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي "في لقطة طريفة، قط يقتحم المحراب ويفاجئ الإمام بولاية برج بوعريريج بالجزائر خلال قراءته القرآن في صلاة التراويح، يصعد فوق كتفه يداعب وجهه ثم يقفز مغادراً قبل السجود".

ونشر المعلق الرياضي حفيظ دراجي: "سبحان الله العظيم وبحمده.. فيديو الإمام الجزائري والقط، بلغ أكثر من مليار مشاهدة عبر العالم في يومين".

بدوره، نشر ماهر المعيقلي إمام الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، تعليقاً على الحادثة عبر حسابه في فيسبوك مرفوقاً بصورة عنها جاء فيه: "هذه القبلة (من القطة للإمام) فيها حب لكلام الله وخشوع وإدراك لعظمة الخالق.. آية من آيات الله شاهدها العالم كله وبدون ترتيب".

القطة تهزم دراما رمضان

من جهتها، جمعية "العلماء المسلمين" الجزائريين (أكبر تجمع لعلماء الدين في البلاد)، كتبت منشوراً عبر حسابها الرسمي على فيسبوك حمل عنوان "القطـة التي هزمت الدراما الفاسدة".

وقالت الجمعية، إنها "استوحت منشورها من مدونة مصرية كتبت منشوراً بعنوان القطة الجزائرية التي هزمت الدراما في مصر"، في إشارة إلى مسلسلات تبث في رمضان.

وجاء في منشور الجمعية: "ما الذي يمكن أن نقوله بشأن القطة (الجزائرية) مع الإمام وليد؟ وقد حققت لقطات قليلة من مشهد قصير في مسجد أثناء صلاة التراويح، ما ألهب المواقع الإعلامية، والقنوات، ووسائط التواصل الاجتماعي، حيث لفّت اللقطات الكرة الأرضية من مشرقها إلى مغربها في ساعات قليلة جداً".