ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي حمل توقيع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إذ أكد القرار أن "هيئة تحرير الشام، المعروفة أيضاً باسم جبهة النصرة، جرت إزالتها من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأشارت الوثيقة إلى أن الإجراء اتخذ بالتشاور مع النائب العام الأمريكي ووزير الخزانة، ويُلغي القرار السابق بالاعتراف بهيئة تحرير الشام "منظمة إرهابية أجنبية" بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

يأتي ذلك في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتاريخ 30 يونيو/حزيران الفائت، أمراً رئاسياً أنهى بموجبه رسمياً برنامج العقوبات المفروضة على سوريا.

وذكر البيت الأبيض في بيان آنذاك أن "الرئيس ترمب وقّع أمراً تاريخياً يهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام في سوريا، عبر إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد".

كما طالبت واشنطن في المقابل الحكومة السورية باتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والمساهمة في جهود منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحمّل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم شمال شرقي سوريا.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.