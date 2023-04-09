صدر مرسوم أميري في الكويت، الأحد، بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح و14 وزيراً.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية: "صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح".

وأفاد المرسوم، بأن التشكيل أقره الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد البلاد تنفيذاً لأمر أميري صادر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد، وبناءً على مرسوم مماثل في 5 مارس/آذار الماضي بتعيين رئيس لمجلس الوزراء.

وفي 5 مارس الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً بإعادة تعيين نجله الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع برلمان 2022 حول "إسقاط قروض مواطنين".

وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة رئيساً للوزراء هو أحمد نواف الأحمد الصباح، بجانب 14 وزيراً، وفق المصدر ذاته.

وتشمل الحقائب السيادية، تسمية طلال خالد الأحمد الصباح، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.

ويأتي التشكيل الحكومي، بعد 4 أيام من مناشدة رئيس مجلس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم الأربعاء أمير البلاد، وولي العهد التدخل الفوري لحل الأزمة مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، غداة تغيب حكومته عن حضور جلسة نيابية لعدم تشكيلها آنذاك.

وتنص المادة 116 من الدستور، على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.

وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت إلى حل برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد في 19 مارس الماضي، مع إقالة واستقالة حكومتين في فترة وجيزة.