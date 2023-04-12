سياسة
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البنتاغون يوافق على بيع راجمات صواريخ للمغرب بـ524 مليون دولار
في إطار التعاون الأمني والدفاعي بينهما، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على بيع راجمات صواريخ هيمارس (HİMARS) للمغرب في صفقة بقيمة 524.2 مليون دولار.
البنتاغون يوافق على بيع راجمات صواريخ للمغرب بـ524 مليون دولار
"الدفاع الأمريكية" توافق على بيع راجمات صواريخ للمغرب بـ524 مليون دولار / صورة: AFP
12 أبريل 2023

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها وافقت على بيع راجمات صواريخ هيمارس (HİMARS) للمغرب في صفقة تبلغ قيمتها 524.2 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، نشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

وتشمل الصفقة حسب البيان "بيع 18 راجمة صواريخ عالية الحركة، و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية، و36 نظام صواريخ متعدد الوجهات، و36 رأساً حربياً، و9 مركبات حربية متعددة الأغراض، وأسلحة أخرى".

ووفق البيان، فإن "عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج شمال الأطلسي (ناتو) لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا".

ولفت إلى أن "الصفقة المقترحة ستعمل على تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستساهم في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدودها، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة لن تغير التوازن العسكري الرئيسي في المنطقة".

ولم يصدر عن الرباط أي تعليق فوري على هذا البيان إلى حدود الساعة 23:00ت.غ.

ووقّع المغرب والولايات المتحدة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020 اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات، على هامش زيارة رسمية للرباط، أجراها وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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