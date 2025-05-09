الحرب على غزة
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مقتل جنديين وإصابة 6 بجيش الاحتلال في معارك مع عناصر المقاومة بجنوب غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل اثنين من أفراده في معارك بجنوب قطاع غزة أمس الخميس، بينما تحدث موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن إصابة 6 آخرين.
مقتل جنديين وإصابة 6 بجيش الاحتلال في معارك مع عناصر المقاومة بجنوب غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من أفراده في معارك بجنوب قطاع غزة وإصابة 6 آخرين. / Reuters
9 مايو 2025

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن "الرقيب يشاي إلياكيم أورباخ (20 عاماً) جندي في كتيبة الهندسة 605، قتل في معركة جنوب قطاع غزة".

كما قتل وفق بيان جيش الاحتلال، "الرقيب أول يام فريد (21 عاماً) جندي في لواء غولاني، في معركة جنوب القطاع".

وأشار الاحتلال إلى إصابة جندي من كتيبة الهندسة 605، بجروح خطيرة، في الحادثة التي قتل فيها أورباخ.

وقال: "وفي الحادثة التي قُتل فيها فريد، أصيب ضابط قتالي في لواء غولاني، وضابط قتالي في كتيبة الهندسة 605 وجندي في كتيبة "الهندسة 605 تشكيل باراك (188)"، بجروح خطيرة.

إلا أن موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي ذكر إنه وفقاً لتحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال فإنه في الحادث الأول، أطلق عناصر من حماس قذيفة "RBG" على مبنى في حي الجنينة برفح (جنوب)، ما أسفر عن مقتل أورباخ وإصابة اثنين آخرين.

ووقع الحادث الثاني، وفق الموقع العبري، بعد نحو ساعتين في المنطقة نفسها.

وبحسب تحقيق جيش الاحتلال، فإن "ناقلة جنود مدرعة تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، ما أدى لمقتل فريد وإصابة 4 جنود آخرين".

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين سمح الجيش بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 856 عسكرياً بينهم 6 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، وفق بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5851 عسكرياً إسرائيلياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بينهم 2643 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الأول 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

مصدر:TRT Arabi
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