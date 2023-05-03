في حفل حضره مدير دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمدير العام لشبكة TRT زاهد سوباجي، والمدير العام لوكالة الأناضول سردار كاراغوز، بالإضافة إلى عديد من الأسماء من عالم الفن والسينما والسياسة والرياضة والأعمال، جرى تقديم منصة TRT الرقمية الدولية "Tabii".

وفي كلمته خلال الحفل الذي أقيم في مصنع بيكوز كوندورا وجرى فيه تقديم اسم وشعار المنصة الرقمية الدولية لـTRT Tabii، قال ألطون إنه سعيد للغاية ومتحمس وفخور لوجوده في مثل هذا الحدث المهم، وأضاف: "إن منصة TRT الرقمية ستنافس باعتبارها ممثلاً جاداً للغاية في الساحة العالمية".

وفي سياق متصل أعرب سوباجي بأنهم بصفتهم TRT كانوا يعملون بدقة للمنصة الرقمية الدولية لفترة طويلة، وتابع قائلاً: "إنّ المنصة الرقمية التي طورناها بشعار (عالم أكثر عدلاً) في المجال الرقمي تتخذ الخطوة الأولى في رحلتها العالمية من أجل أن تصبح بلادنا علامة تجارية جديدة على الساحة الدولية".

"مشروع يليق بقوة تركيا الإقليمية والعالمية"

ذكر مدير دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن هذا المشروع مهمّ وحيوي للغاية بالنسبة إلى تركيا. وقال: "أولاً وقبل كل شيء، إنه مشروع يتابعه رئيسنا من كثب لحظة بلحظة ويقدم كل وسائل الراحة لتحقيقه. لذلك، في بداية حديثي أود أن أشكر رئيسنا، أولاً وقبل كل شيء، على مساهماته في تحقيق وظهور هذا المشروع القيم"، وفقاً لما نقلته الأناضول.

وذكر ألطون أن الرئيس أردوغان في أثناء دعمه لهذا المشروع الذي بدأ قبل عام تقريباً كان يريدهم دائماً أن يتوصلوا إلى مشروع يليق بقوة تركيا الدولية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن منصة TRT الرقمية ستنافس باعتبارها ممثلاً جاداً للغاية على الساحة العالمية من خلال تعزيز صناعة المسلسلات التليفزيونية والأفلام في تركيا وإنتاج محتوى أكثر تأهيلاً اجتماعياً وثقافياً.

من ناحية أخرى، ستضيف هذه المنصة الرقمية أيضاً قوة إلى قوة العلامة التجارية التركية. وقال ألطون إنّ تحقيق هذا المشروع اليوم يعود إلى وجود تركيا القوية والتعبئة الرقمية التي أعلنها الرئيس أردوغان لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.

الاستعدادات على قدم وساق

وأشار سوباجي إلى أن TRT هي ذاكرة في سياق إنشاء الذاكرة السمعية والبصرية لتركيا، قائلاً: "اليوم يتردد صوتنا عبر 7 قارات بـ41 لغة ولهجة مع 18 قناة تليفزيونية و17 قناة إذاعية و7 منصات إخبارية رقمية دولية وتطبيقات عديدة وعشرات الأحداث على المستويين الوطني والدولي. أصبحت TRT ما هي عليه اليوم من خلال التحول والتطوير والنمو"، وفقاً لما نقله موقع TRT Haber.

وأردف قائلاً: "العالم اليوم في تحول رقمي ضخم. مجال البث والإنتاج هو في مركز هذا التحول. المؤسسات والبلدان تتكيف مع هذا التحول من خلال الحفاظ على قيمها ومبادئها وأسباب وجودها على قيد الحياة، فيما يستمر الآخرون في أن يكونوا الجمهور. بالنظر إلى أن سوق البث الرقمي قد وصلت إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2022 وتنمو بمعدل متوسط قدره 20% كل عام، نرى أن اللحاق بالتحول في هذه السوق العالمية يحمل عديداً من الفرص".

ولافتاً إلى أن استخدام المنصات الرقمية في تركيا زاد بنسبة 347% في السنوات الأخيرة، تابع المدير العام لشبكة TRT زاهد سوباجي كلماته على النحو التالي: "سنكون القناة الأساسية لتلبية الحاجة إلى المحتوى الموجه إلى العائلات في العالم. بالإضافة إلى أفلامنا ومسلسلاتنا التليفزيونية، ستصبح الموطن الرقمي الجديد لعائلاتنا، الذين يثقون بنا بمحتوى رسوم متحركة جديد تماماً للأطفال الذين نعتبرهم عقولاً وقلوباً مؤتمنة".

الموعد: 7 مايو/أيار الجاري

بفضل المنصة الرقمية سيتمكن الأشخاص من الوصول إلى TRT التركية ومنتجاتها متى وأينما أرادوا، في تركيا والمنطقة وفي جميع أنحاء العالم، في الفترة القادمة ستظهر المنصة المواد التركية من منظور مبتكر وقصص ومشاريع جديدة.

في البداية، ستتألف منصة TRT الرقمية الدولية من محتوى باللغات التركية والإنجليزية والإسبانية والأردية والعربية. ومع 30 إنتاجاً جديداً و184 حلقة، ستحظى المنصة بأغنى محتوى أصلي في المرحلة الافتتاحية، بما في ذلك الكوميديا والدراما التاريخية إلى الرسوم المتحركة.

وفي يوم 7 مايو/أيار الجاري سيتمكن المشاهدون من الوصول إلى منصة TRT الرقمية الدولية "Tabii" عبر الرابط www.tabii.com، وستكون مجانية للمستخدمين في تركيا في المقام الأول.