سياسة
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أردوغان: عملياتنا العسكرية وراء الحدود لم تنتهِ
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التي تنفذها بلاده وراء الحدود لم تنتهِ بعد، وأنها تنتظر الوقت المناسب، مبيناً أن تدمير تركيا أوكار إرهابيي تنظيم PKK فوق رؤوسهم بجبل قنديل شمالي العراق بات وشيكا.
أردوغان: عملياتنا العسكرية وراء الحدود لم تنتهِ
أردوغان وصف الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في تركيا يوم 14 مايو/أيار الجاري بأنها نقطة تحوُّل تاريخية / صورة: AA
6 مايو 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التي تنفذها بلاده وراء الحدود لم تنتهِ بعد، وأنها تنتظر الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها قناة "تي في نت TVNET" التركية مع أردوغان مساء الخميس.

وتطرَّق أردوغان إلى ذلك وقال: "عملياتنا العسكرية وراء الحدود لم تنتهِ بعد، ننتظر الوقت المناسب فحسب".

وبين أن تدمير تركيا أوكار إرهابيي تنظيم PKK فوق رؤوسهم بجبل قنديل شمالي العراق بات وشيكاً.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة منها سوريا والعراق وإيران.

على صعيد آخر وصف أردوغان الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في تركيا يوم 14 مايو/أيار الجاري بأنها "نقطة تحول تاريخية".

وتابع: "نرى 14 مايو نقطة تحول بمئوية تركيا، حيث سنحقق قفزات جديدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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