سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا ترحب بـ"إعلان جدة" حول السودان
رحبت وزارة الخارجية التركية بـ"إعلان جدة" الموقَّع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برعاية السعودية والولايات المتحدة الخميس، معربة عن أملها في أن يؤدي الإعلان إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وحوار شامل في البلاد.
تركيا ترحب بـ"إعلان جدة" حول السودان
يقر الإعلان التزامات إنسانية تُنفَّذ فوراً مثل "تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات" / صورة: Reuters
13 مايو 2023

رحبت وزارة الخارجية التركية السبت، بـ"إعلان جدة" الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الخميس.

وقالت الوزارة: "نرحّب بإعلان جدة الذي ينصّ على تلبية الاحتياجات الإنسانية وتسهيل أنشطة الإغاثة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وأعربت في بيان السبت عن أملها في أن يؤدّي الإعلان إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وحوار شامل في السودان.

وذكرت أن أكثر من تتمناه تركيا هو تحسين الوضع الإنساني في السودان، وضمان وصول جميع السودانيين بلا انقطاع إلى الاحتياجات الأساسية.

وأوضحت أن تركيا مستعدة -كما كانت دائماً- لتقديم جميع أنواع الدعم لكل الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في السودان الصديق والشقيق.

والجمعة أعلنت السعودية استمرار محادثات جدة بين طرفَي النزاع في السودان، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بينهما لقرابة 10 أيام بمراقبة أمريكية-سعودية-دولية، ثم مشاورات أخرى لوقف دائم.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن إعلان اتفاق أولي يحمل اسم "إعلان جدة"، يتضمن التزامات إنسانية تنفذ فوراً، وجدولة لمحادثات مباشرة.

ويُقِرّ الإعلان التزامات إنسانية تُنفَّذ فوراً مثل "تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام"، فضلاً عن جدولة محادثات مباشرة جديدة بين الطرفين.

وبدأت المحادثات المباشرة بين الطرفين الأحد، وفق إعلان الخارجية السعودية، وكانت بهدف "الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار" الذي يشهده السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، وأسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين و"أوضاع إنسانية صعبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us