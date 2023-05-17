كسَت جزءاً من جبل أرارات شرقي تركيا وكذلك جبال زور وكانديرفيش في مدينة إغدير الشرقي، حلّة بيضاء مع عودة تساقط الثلوج منصف شهر مايو/أيار بشكل لافت.

وتحول جبل أرارات، وهو أعلى قمّة في تركيا عند 5137 متراً، إلى اللون الأبيض مع تساقط الثلوج.

وجذب مشهد الجبل الذي كسَته حلّة بيضاء متمازجة مع اللون الأخضر بفضل المساحات الزراعية والأشجار، كثيراً من هواة الطبيعة والتصوير.

وخلال الآونة الأخيرة شهدت المنطقة تساقطاً مستمرّاً وغزيراً للأمطار.

ومع قدوم فصل الربيع ذاب معظم الثلج الذي تَكدَّس على جبل أرارات خلال الشتاء، بيد أن الجبل عاد ليكتسي بالحلة البيضاء بشكل لافت خلال مايو/أيار.