سياسة
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صور | قمة جبل أرارات أعلى نقطة في تركيا تكتسي بالثلج مجدداً في مايو
تحول جبل أرارات، أعلى نقطة في تركيا عند 5137 متراً، إلى اللون الأبيض مع تساقط الثلوج مجدداً في شهر مايو/أيار.
صور | قمة جبل أرارات أعلى نقطة في تركيا تكتسي بالثلج مجدداً في مايو
تساقطت الثلوج على جبل أرارات في مايو /أيار / صورة: AA
17 مايو 2023

كسَت جزءاً من جبل أرارات شرقي تركيا وكذلك جبال زور وكانديرفيش في مدينة إغدير الشرقي، حلّة بيضاء مع عودة تساقط الثلوج منصف شهر مايو/أيار بشكل لافت.

وتحول جبل أرارات، وهو أعلى قمّة في تركيا عند 5137 متراً، إلى اللون الأبيض مع تساقط الثلوج.

وجذب مشهد الجبل الذي كسَته حلّة بيضاء متمازجة مع اللون الأخضر بفضل المساحات الزراعية والأشجار، كثيراً من هواة الطبيعة والتصوير.

وخلال الآونة الأخيرة شهدت المنطقة تساقطاً مستمرّاً وغزيراً للأمطار.

ومع قدوم فصل الربيع ذاب معظم الثلج الذي تَكدَّس على جبل أرارات خلال الشتاء، بيد أن الجبل عاد ليكتسي بالحلة البيضاء بشكل لافت خلال مايو/أيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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