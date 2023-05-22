سياسة
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4 نوّاب من أصول تركية يفوزون بمقاعد في البرلمان اليوناني
حصل 4 نواب من أصول تركية على مقاعد في البرلمان اليوناني إثر الانتخابات التي شهدتها البلاد أمس الأحد. وأظهرت بيانات الداخلية اليونانية فوز النواب أوزغور فرحات (حزب اليسار المتطرف) وإلهان أحمد وبرهان باران (حزب باسوك)، وحسين زيبك (حزب سيريزا).
4 نوّاب من أصول تركية يفوزون بمقاعد في البرلمان اليوناني
4 نواب من أتراك تراقيا الغربية يفوزون بمقاعد في البرلمان اليوناني / صورة: AFP
22 مايو 2023

فاز 4 نوّاب من أتراك تراقيا الغربية بمقاعد في البرلمان اليوناني، وذلك حسب النتائج غير النهائية للانتخابات العامة التي شهدتها اليونان أمس الأحد.

وأظهرت بيانات الداخلية اليونانية فوز النواب أوزغور فرحات (حزب اليسار المتطرف) وإلهان أحمد وبرهان باران (حزب باسوك)، وحسين زيبك (حزب سيريزا).

تأتي هذه النتائج بعد فرز أكثر من 97% من الأصوات.

وشهدت اليونان أمس الأحد انتخابات برلمانية تنافس فيها 27 حزباً سياسياً و8 تحالفات ومرشح واحد مستقلّ.

وسجلت اليونان في الانتخابات الأخيرة 9 ملايين و800 ألف ناخب، بينهم 112 ألفاً و97 ناخباً يدلون بأصواتهم لأول مرة بعد بلوغهم السن القانونية للاقتراع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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