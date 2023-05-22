سياسة
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المفوضية الأوروبية تطالب اليونان بفتح تحقيق إزاء ترك لاجئين بعرض البحر
أرسلت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية طلباً رسمياً إلى السلطات اليونانية لإجراء تحقيق كامل ومستقل حيال تعريض حياة عدد من طالبي اللجوء للخطر بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز مشاهد توثق نقلهم إلى زورق لخفر السواحل اليوناني حيث تركهم وسط بحر إيجه.
المفوضية الأوروبية تطالب اليونان بفتح تحقيق إزاء ترك لاجئين بعرض البحر
بعد ترك لاجئين في عرض البحر.. المفوضية الأوروبية تحذر اليونان وتطلب تحقيقاً بالحادثة - أرشيفية / صورة: AA
22 مايو 2023

حذرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيفا جوهانسون اليونان من عزم المفوضية اتخاذ خطوة رسمية حيال عملية إعادة طالبي اللجوء الأخيرة التي تردد صداها في الصحافة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان نشرته عبر تويتر الاثنين حول مشاهد إعادة طالبي لجوء جرت في 11 أبريل/نيسان، ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" يوم 19 مايو/أيار.

وقالت جوهانسون إنها التقت بالحكومة اليونانية قبل عام لمناقشة إدارة الحدود، مشيرة إلى أنها أوضحت حينها أن الترحيل غير القانوني لا محل له.

وبيّنت أنها تواصلت مع السلطات المعنية مرة أخرى بعد تداول المشاهد التي نشرتها "نيويورك تايمز".

وتابعت: "أرسلنا طلباً رسمياً إلى السلطات اليونانية لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذا الحادث، ينبغي أن تتابع السلطات اليونانية المناسبة استناداً إلى آلية المراقبة المستقلة الجديدة".

وأكدت أن مفوضية الاتحاد الأوروبي "مستعدة لاتخاذ خطوات رسمية حسب الاقتضاء".

وحسب الصور التي نشرتها "نيويورك تايمز" فإن 12 طالب لجوء، بينهم نساء وأطفال، جرى اصطحابهم في جزيرة "ميديللي" إلى نقطة بعيدة عبر حافلة صغيرة بيضاء من أشخاص يرتدون أقنعة، ثم وضعوا في قارب مطاطي، حيث نُقلوا إلى زورق لخفر السواحل اليوناني، الذي بدوره تركهم وسط بحر إيجه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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