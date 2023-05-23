سياسة
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أردوغان: ندعم منذ البداية عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدعم منذ البداية عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الجدول الزمني لذلك سيُحدَّد بعد الجولة الثانية من الانتخابات.
أردوغان: ندعم منذ البداية عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين
 أعرب الرئيس أردوغان عن شكره مرشَّح تحالف الأجداد سنان أوغان على إعلان دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات. / صورة: AA
23 مايو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدعم منذ البداية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة TRT مساء الاثنين، وتَطرَّق إلى جهود بلاده من أجل تهيئة الأرضية لعودة اللاجئين.

وأضاف: "منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق المطَّهرة من الإرهاب (شمالي سوريا)".

ولفت إلى أن العدد سيزداد كلما طُهّر مزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات الإرهابية.

كما أشار إلى أن مسألة عودة اللاجئين مُدرَجة على أجندة مسار الحوار الرباعي المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، ووجود مؤشرات إيجابية للغاية بهذا الخصوص.

ونوّه الرئيس أردوغان أيضاً بأعمال بناء منازل الطوب بدعم من المنظمات المدنية والدول الشقيقة، لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، لافتاً إلى أن تركيا تهدف إلى تأمين عودة نحو مليون لاجئ وربما أكثر في المرحلة الأولى من خلال مشاريع منازل الطوب الجديدة.

وردّاً على سؤال عن وجود جدول زمني محدَّد بخصوص عودة اللاجئين، قال إنه بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد المقبل يمكن وضع خارطة طريق بخصوص اللاجئين.

وعلى صعيد الانتخابات أعرب الرئيس أردوغان عن شكره لمرشح تحالف الأجداد سنان أوغان على إعلان دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات.

وأوضح أن أوغان يدرك جيداً المواقف الثابتة للحكومة في ما يتعلق بقضايا وجود البلاد، مثل مكافحة الإرهاب والعلاقات مع العالم التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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