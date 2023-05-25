سياسة
3 دقيقة قراءة
"فاغنر" تعلن مقتل 20 ألفاً من عناصرها في باخموت وبدء تسليمها للجيش الروسي
أقر قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية بمقتل 20 ألفاً من عناصر المجموعة في جبهات القتال بمدينة باخموت الأوكرانية، وبدء تسليم المدينة إلى الجيش الروسي.
"فاغنر" تعلن مقتل 20 ألفاً من عناصرها في باخموت وبدء تسليمها للجيش الروسي
  "فاغنر" تعلن مقتل 20 ألفاً من عناصرها في باخموت وبدء تسليمها للجيش الروسي / صورة: Reuters
25 مايو 2023

أعلن رئيس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الموالية لروسية يفغيني بريغوجين الخميس بدء انسحاب عناصره من مدينة باخموت، شرقي أوكرانيا وتسليمها إلى الجيش الروسي.

وأوضح بريغوجين في شريط مصور أن قرار الانسحاب جاء على خلفية "السيطرة على المدينة" بعد معركة هي الأطول منذ اندلاع الحرب الروسية.

وقال: "نحن في طور سحب وحداتنا من باخموت اليوم"، على أن تنتهي عملية الانسحاب بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وكانت تقارير إعلامية أشارت صباح اليوم، إلى أن قو ات "فاغنر" بدأت في الانسحاب من باخموت، في أعقاب تهديد مؤسسها، مطلع مايو/أيار الجاري، بسحب مقاتليه بسبب نقص الدعم العسكري المقدم من الجيش الروسي.

بيد أن خطوة اليوم تعكس تبدلاً في مواقف مؤسس "فاغنر" إذ أكد على أن الانسحاب من المدينة (تعرف باسم أرتيوموفسك في روسيا) "جاء بعد تحقيق نصر، والسيطرة عليها".

وفي 5 مايو/أيار الجاري، قال بريغوجين إن قواته كانت تخطط للسيطرة على باخموت بالكامل تزامنا مع عيد النصر الموافق 9 مايو، "إلا أن البيروقراطيين العسكريين الذين رأوا ذلك أوقفوا جميع شحنات الذخيرة اعتبارا من 1 مايو" على حد تعبيره.

وأضاف، آنذاك، أنه لا جدوى من القتال بلا ذخيرة وسقوط قتلى بصفوف عناصر فاغنر في باخموت، مشيراً أنهم سيسلمون مواقعهم إلى الجيش الروسي إذا حدث الانسحاب.

مقتل 20 ألف من فاغنر

في السياق أقر رئيس مجموعة الأربعاء بأن نحو 10 آلاف من بين 50 ألف سجين جنّدهم من السجون الروسية، قُتلوا في أوكرانيا على خط المواجهة في معركة باخموت. بالإضافة إلى 10 آلاف آخرين من المقاتلين النظاميين بالمجموعة.

نفي أوكراني

من جهتها نفت كييف خسارة باخموت وأكد الجيش أنه لا يزال يسيطر على جيب صغير في غرب المدينة مع تنفيذه هجمات على الخطوط الروسية

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام إن موسكو "تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا" وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل "إلا أن أياً منها لم يصل إلى هدفه"، موجّهاً الشكر إلى الدفاعات الجوية لبلاده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us