وأفادت مصادر في وزارة التجارة التركية، أن الشعّار يزور أنقرة، تلبية لدعوة الوزير عمر بولاط، وتستمر الزيارة لغاية الخميس 7 أغسطس/آب الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بجميع جوانبها، والعمل على إنشاء آليات مؤسساتية للتعاون.

والزيارة التي يشارك فيها ممثلون عن عالم الأعمال أيضاً، توصف بأنها "خطوة تاريخية" سيجري من خلالها رسم خريطة طريق للعلاقات المقبلة في المجال الاقتصادي والتجاري.

شراكة اقتصادية شاملة

ومن المنتظر أن يعقد الوزير السوري خلال زيارته أنقرة، لقاءات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، يبحث خلالها سبل التعاون لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، والتعاون في المجال الجمركي، وتعزيز الاستثمارات، فضلاً عن “تعزيز التعاون في مرحلة إعادة إعمار سوريا وتطوير الروابط اللوجيستية”.

من جهة أخرى، تهدف المباحثات المرتقبة إلى إقامة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من الجيل الجديد، تتناسب مع واقع المنطقة وسوريا، وتهدف إلى دمج اقتصاد البلدين.

وفي إطار الزيارة أيضاً، سيجري توقيع اتفاقية تأسيس لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا، إذ سيوقع وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، هذه الاتفاقية، ويتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بجميع المجالات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية لسوريا ودمجها في التجارة العالمية.