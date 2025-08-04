تركيا
2 دقيقة قراءة
"خطوة تاريخية".. وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا الثلاثاء لرسم خريطة طريق جديدة بين البلدين
يترأس وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من بلاده، في زيارة إلى تركيا، الثلاثاء، لوضع "خريطة طريق حقبة جديدة" في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
"خطوة تاريخية".. وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا الثلاثاء لرسم خريطة طريق جديدة بين البلدين
وزير التجارة التركي عمر بولاط ومسؤولين سوريين بينهم وزراء الاقتصاد نضال الشعار، في دمشق. / AA Archive
4 أغسطس 2025

وأفادت مصادر في وزارة التجارة التركية، أن الشعّار يزور أنقرة، تلبية لدعوة الوزير عمر بولاط، وتستمر الزيارة لغاية الخميس 7 أغسطس/آب الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بجميع جوانبها، والعمل على إنشاء آليات مؤسساتية للتعاون.

والزيارة التي يشارك فيها ممثلون عن عالم الأعمال أيضاً، توصف بأنها "خطوة تاريخية" سيجري من خلالها رسم خريطة طريق للعلاقات المقبلة في المجال الاقتصادي والتجاري.

شراكة اقتصادية شاملة

ومن المنتظر أن يعقد الوزير السوري خلال زيارته أنقرة، لقاءات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، يبحث خلالها سبل التعاون لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، والتعاون في المجال الجمركي، وتعزيز الاستثمارات، فضلاً عن “تعزيز التعاون في مرحلة إعادة إعمار سوريا وتطوير الروابط اللوجيستية”.

من جهة أخرى، تهدف المباحثات المرتقبة إلى إقامة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من الجيل الجديد، تتناسب مع واقع المنطقة وسوريا، وتهدف إلى دمج اقتصاد البلدين.

وفي إطار الزيارة أيضاً، سيجري توقيع اتفاقية تأسيس لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا، إذ سيوقع وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، هذه الاتفاقية، ويتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بجميع المجالات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية لسوريا ودمجها في التجارة العالمية.

موصى به

وستتخلل الزيارة أيضاً عقد اجتماع "طاولة مستديرة" يجمع عالم الأعمال السوري والتركي، وذلك لتقييم الرؤية الاقتصادية والتجارية الجديدة المتعلقة بسوريا، كما يتوقع أن يلتقي الوزير السوري أيضاً بوزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجار.

إسطنبول المحطة الثانية

وفي اليوم الثاني للزيارة، ستكون إسطنبول المحطة التالية للوزير السوري والوفد المرافق له، إذ سيشارك في اجتماع "طاولة مستديرة" آخر، يجمعه بممثلي القطاعات الخاصة، سيناقش المساهمات المحتملة للقطاعات المختلفة في عملية إعادة إعمار سوريا، إلى جانب دراسة نماذج تمويل بديلة.

زيارة الوزير شعار إلى إسطنبول، ستشهد أيضاً توقيع "بروتوكول تأسيس مجلس الأعمال التركي-السوري" الذي سيجري تشكيله تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات والهيئات الخاصة في البلدين، وتقوية قدرات التعاون المشترك في إنتاج وإدارة المشاريع.

وينظر إلى زيارة الوفد السوري على أنها تشكّل بداية مرحلة جديدة من التعاون القوي والمستقر في علاقات البلدين، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 2.6 مليار دولار، بينما نفّذت شركات المقاولات التركية في سوريا حتى اليوم 26 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 794 مليون دولار.

ويهدف مسؤولو البلدين أن تكون الفترة الجديدة نموذجاً لسياسات "الربح المتبادل" في المنطقة، وأن تقدم نموذجاً اقتصادياً يقوم على تنفيذ مشاريع ملموسة تحقق الفائدة للطرفين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us