سياسة
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"انتهاكات جسيمة".. كيف تدعم بريطانيا سياسات العنف الأوروبية ضد اللاجئين؟
نددت منظمة أطباء بلا حدود بدعم الحكومة البريطانية لدول أوروبية مثل بيلاروس واليونان والمجر، ومشاركتها بشكل مباشر في سياساتها المناهضة للاجئين.
"انتهاكات جسيمة".. كيف تدعم بريطانيا سياسات العنف الأوروبية ضد اللاجئين؟
 أصيب ما لا يقل عن 16 شخصاً بجروح خطيرة، في أثناء محاولتهم عبور السياج الذي يبلغ طوله 5.5 متر، / صورة: AP
28 مايو 2023

أصيب لاجئون وطالبو لجوء بجروح خطيرة بسبب السياج الشائك، الذي ساعدت بريطانيا في بنائه على الحدود البولندية البيلاروسية لإبعاد طالبي اللجوء عن أوروبا.

وأصيب ما لا يقل عن 16 شخصاً بجروح خطيرة، في أثناء محاولتهم عبور السياج الذي يبلغ طوله 5.5 متر، وفق منظمة أطباء بلا حدود، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

وذكرت المنظمة، أنه خلال شهر عولج ما لا يقل عن 16 شخصاً، معظمهم من سوريا وإقليم شمال العراق وأفغانستان، جراء محاولتهم عبور السياج الحدودي المذكور.

ومساء الجمعة، طالبت جمعيات حقوقية بفتح تحقيق في سبب دعم الحكومة البريطانية "لإجراءات غير إنسانية مناهضة للهجرة"، وطالبت الوزراء بتقديم إجابة حول "دور المملكة المتحدة في إلحاق الأذى والبؤس بالفئات الضعيفة".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أرسلت موظفين تابعين للهندسة الملكية إلى بولندا، من ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى أغسطس/آب 2022، لتوفير "دعم البنية التحتية على الحدود استجابة لضغوط الهجرة غير النظامية".

وقالت المستشارة بمنظمة أطباء بلا حدود، صوفي ماكان: "لقد شاهدت الفرق الطبية التابعة لمنظمتنا الإصابات الجسيمة الناجمة عن سوء معاملة طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين على الحدود الأوروبية".

وأعربت عن قلقها البالغ من دعم الحكومة البريطانية المباشر لتلك الإجراءات "اللاإنسانية والمناهضة للهجرة"، على حد وصفها.

وذكرت ماكان أن منظمة أطباء بلا حدود رصدت انتهاكات جسيمة بحق طالبي اللجوء في المجر واليونان بدعم غير مباشر من الحكومة البريطانية أيضاً، وصلت إلى الاعتداء على المهاجرين واحتجاز أطفال في حاويات شحن واستخدام الغاز المسيل للدموع لإعادتهم من حيث أتوا.

وأضافت ماكان: "رأينا الكلفة الرهيبة للسياسات العنيفة في التعامل مع طالبي اللجوء، إذ تعيد اليونان من يصل إليها، إلى البحر مجدداً، وتواجههم المجر بأعنف الأساليب، وهما دولتان تحدث فيهما أسوأ أنواع الانتهاكات".

وتابعت: "ورغم ذلك ترفض وزارة الداخلية البريطانية مشاركة الحد الأدنى من المعلومات حول طبيعة الدعم الذي تقدمه لحرس الحدود في اليونان والمجر".

وحذرت: "مرفوض تماماً أن تستمر الحكومة البريطانية في دعم هذا النهج، بينما تسعى للتستر على الأدلة على دعمها، عند كل منعطف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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