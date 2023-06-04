يستعد المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة وهو في قمة مستواه لإسدال الستار عن 14 عاماً حافلاً بالكؤوس والألقاب مع نادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أعلن النادي الملكي الأحد أن قائده وهدّافه سيتركه في نهاية الموسم الجاري.

وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تُنسى لاعباً لنادينا"، ذكرت بعدها بوقت قصير قناة الإخبارية السعودية توصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري إلى اتفاق مع بنزيمة بعقد يمتد موسمين.

25 لقباً

وسيترك بنزيمة، البالغ من العمر 35 عاماً والذي انضم الى ريال مدريد عام 2009 قادماً من ليون الفرنسي، بصمة لا تُمحى داخل النادي الملكي، إذ تُوج معه بـ25 لقباً بينها خمسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيرحل بنزيمة في قمة مستواه تقريباً: فتح له التتويج الأخير بالمسابقة القارية العريقة العام الماضي الأبواب للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهي الأولى للاعب فرنسي منذ نجم النادي الملكي السابق زين الدين زيدان في عام 1998.

وبعدما لعب الدولي الفرنسي السابق لفترة طويلة في ظل النجم السابق للنادي الملكي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فرض نفسه قوةً هجومية بمجرد رحيله في صيف 2018.

ويحتل المركز الثاني على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ النادي الملكي برصيد 353 هدفاً مقابل 450 هدفاً لرونالدو الذي يدافع حالياً عن ألوان النصر السعودي، وسيظل بنزيمة بأهدافه الـ15 التي سجلها الموسم الماضي في المسابقة القارية العريقة، صاحب الفضل في اللقب الرابع عشر.

وأوضح ريال مدريد في بيانه: "مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد كانت مثالاً للسلوك والاحتراف، ومثلت قيم نادينا. حصل كريم بنزيمة على الحق في تقرير مستقبله"، في إشارة إلى أن كريم نفسه قرر عدم تمديد عقده.

إلى السعودية

ارتبط اسم بنزيمة منذ أيام عدة بالمملكة العربية السعودية باعتبارها جسراً ذهبياً لإنهاء مسيرته الاحترافية هناك. قدم نادي اتحاد جدة، بطل الدوري هذا الموسم، عرضاً قيمته 200 مليون يورو على مدى موسمين حسب الصحافة الإسبانية، لجذبه إلى بطولته حيث يلعب رونالدو، بانتظار أن يلحقهما على الأرجح (الارجنتيني) ليونيل ميسي الذي ترغب السعودية صاحبة الإمكانيات غير المحدودة، في ضمه للعب في الدوري.

وأكّدت قناة الاخبارية السعودية الرسمية أنّ "نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام إلى صفوفه في عقد يمتد موسمين".

وذكرت القناة أنّ رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بنزيمة في صفقة انتقال قياسية.

وتستهدف المملكة الخليجية الثرية التي تشهد انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً البناء على دوري قوي يجتذب أنظار العالم، ويُتوقع أن يستقطب أيضاً ميسي بالإضافة إلى عدد من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

وأعلن بنزيمة الخميس خلال حفل تكريم أقامته صحيفة "ماركا" الرياضية على شرفه، تعليقاً على الأخبار التي أشارت الى امكانية انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة بطل الدوري السعودي "لماذا أتحدث عن مستقبلي؟ أنا في مدريد. أولئك الذين يتحدثون (عن مستقبلي) يفعلون ذلك على الإنترنت، والحقيقة، ليست الإنترنت".

وقال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي السبت: "لديه عقد لمدة عام ولذلك، لا شكوك لدينا" بشأن مستقبله.

في اليوم التالي لهذا التصريح، تقرر مستقبل المهاجم بنزيمة، وأعلن ريال مدريد تكريمه ظهر يوم الثلاثاء بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريس.

في غضون ذلك، يخوض بنزيمة مباراته الاخيرة على ملعب سنتياغو برنابيو الأحد ضد أتلتيك بلباو ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة. ستكون مباراته الـ648 بالقميص الملكي الذي رفعته إلى النجومية في كرة القدم.