أكملت السلطات التركية في مدينة إسطنبول استعداداتها الصحية والأمنية واللوجستية استعداداً لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستجري بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في ملعب أتاتورك الأولمبي يوم غد السبت 10 يونيو/حزيران.

وخصصت ولاية إسطنبول ما يقرب من 15 ألفاً و850 شرطياً من المقرر نشرهم داخل الملعب وخارجه، وفي محطات النقل العام والمطارات بالإضافة إلى الساحات والفنادق التي تستضيف المشجعين.

كما تقرر إغلاق بعض الطرق في منطقة الفاتح وشيشلي وبشاك شهير وذلك بسبب الفعاليات المقامة على هامش المباراة.

وأكملت بلدية إسطنبول استعداداتها على صعيد الطرق والمواصلات العامة، ومواقف السيارات والحدائق العامة، كما تخطط البلدية لتخصيص 25 وحدة و117 كادراً من أجل المباراة.

وتعتزم البلدية بالتعاون مع إدارة النقل العام في إسطنبول نقل المشجعين الحاصلين على تذاكر للمباراة عبر 500 حافلة إلى الملعب.

وأجرى والي إسطنبول داود غل جولة تفقدية في الملعب ومحيطه اطّلع خلالها على التحضيرات والتدابير المتخذة من أجل المباراة، وفقاً لتغريدة لحساب الوالي على توتير.

وعززت مديرية الصحة في إسطنبول من إجراءاتها في مناطق تجمع المشجعين، كيني كابي، وتقسيم، وميدان السلطان أحمد وبشكتاش، كما خصصت 4 سيارات إسعاف في أماكن تجمع المشجعين كافة، و12 سيارة وعيادة متنقلة و6 خيم طبية في ميدان يني كابي الذي سوف يشهد مهرجان دوري أبطال أوروبا.

وفي الملعب، ستتوفر 23 سيارة إسعاف و8 أماكن خاصة، وخيمتان، و180 كادراً صحياً، على أن تُقدَّم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة في المطارات.

وأوضحت رئيسة اتحاد أصحاب الفنادق التركي مبرة أرسين، أن إسطنبول سوف تستقبل ما يقرب من 50 ألف شخص من خارج إسطنبول بالتزامن مع المباراة.