تركيا
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معرض "آيدف 2025" بإسطنبول.. شركة دفاع تركية توقع اتفاقية مع ماليزيا بشأن مركبتها التكتيكية
أعلنت شركة "كاتمرجيلر" التركية للصناعة المركبات البرية توقيع اتفاقية تعاون مع ماليزيا لتوريد مركباتها التكتيكية الخفيفة "إيرين" رباعية الدفع Eren 4×4، وذلك خلال فعاليات معرض صناعة الدفاع الدولي (IDEF 2025) الذي يُقام في إسطنبول هذا الأسبوع.
معرض "آيدف 2025" بإسطنبول.. شركة دفاع تركية توقع اتفاقية مع ماليزيا بشأن مركبتها التكتيكية
تتميز مركبة مركبتها "هيزير" Hizir بمحرك بقوة 400 حصان يوفر أداءً عالياً في ظروف القتال الشديدة / AA
22 يوليو 2025

وصرح فرقان كاتمرجي، نائب رئيس "كاتمرجيلر"، بأن توقيع الاتفاقية مع شركة Deftech الماليزية سيجري بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركتين خلال فعاليات IDEF 2025 في إسطنبول، مؤكداً تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع المركبات التكتيكية.

وتشارك شركة "كاتمرجيلر" (Katmerciler) في المعرض الدولي "آيدف 2025" بعرض مركبتها "هيزير" Hizir المقاومة للألغام والمحمية ضد الكمائن، إلى جانب إصدار خاص من المركبة البرية غير المأهولة O-IKA 2، وهي مركبة فريدة من نوعها في تركيا، مزودة بمنصة سلاح يجري التحكم بها من بُعد وتحتوي على نظام تتبع (UKAP).

وتتمتع مركبة "هيزير" بمحرك قوي بقوة 400 حصان، ما يمنحها أداءً عالياً في ظروف القتال القاسية، بجانب قدرة على التسلق عالية بنسبة تصل إلى 70%، فضلاً عن سرعة قصوى تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة، وتوفر حماية متقدمة ضد الألغام والمتفجرات بفضل هيكلها ومقاعدها الماصة للطاقة.

أما المركبة البرية غير المأهولة UKAP، فهي تعد أول نموذج من نوعه في تركيا وصدرت نتيجة تعاون بين شركتي "كاتمرجيلر" و”أسيلسان” التركيتين، وتمتلك قدرة تسلق تصل إلى 60%، وتستطيع عبور خنادق بعرض 900 ملم، وتجاوز عقبات عمودية بارتفاع 400 ملم، كما يمكن استخدامها في مهام الاستطلاع، وإزالة الألغام، والإنقاذ، وحمل الحمولات.

مصدر:TRT ARABI
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