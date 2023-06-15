سياسة
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سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي
أعلنت كوريا الجنوبية إطلاق جارتها الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي، فيما أعلنت اليابان أن الصاروخين سقطا داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.
سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي
سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي / صورة: Reuters
15 يونيو 2023

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الخميس إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرَي المدى باتجاه البحر الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول، في بيان، إنها رصدت الإطلاق من منطقة "سونان" في بيونغ يانغ، مساء الأربعاء، حسب وكالة "يونهاب" المحلية.

وأضاف البيان أن "الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة بينما يعزز المراقبة واليقظة ضد الاستفزازات الإضافية".

في السياق، قالت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان، إن "الصاروخين سقطا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان"، حسب وكالة "كيودو" المحلية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي، إنه لم تَرِدْ تقارير عن أضرار جراء الصاروخين، مؤكداً تقديم طوكيو احتجاجاً إلى كوريا الشمالية بشأن الإطلاق.

والخميس، انتهت الجولة الخامسة والأخيرة من التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية، في ميدان "سيونغ جين" التدريبي في "بوتشيون"، على بعد 25 كلم فقط من الحدود بين الكوريتين، للاحتفال بالذكرى السبعين للتحالف الثنائي بين سيول وواشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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