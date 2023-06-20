انطلقت محادثات "أستانا 20" حول سوريا، الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية أستانا، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.

وبدأت المحادثات في تمام الساعة 7 صباحاً بتوقيت تركيا (4:00 ت.غ)، من خلال اجتماعات تقنية ثنائية بين الوفود المشاركة.

ويشارك من الجانب التركي نائب وزير الخارجية بوراق أقتشابار، ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغري حاجي.

ويشارك في المحادثات أيضاً، وفدا المعارضة والنظام السوريان، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إضافة إلى وفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي العراق والأردن ولبنان.

ومن المرتقب أن يتناول المشاركون في المحادثات التي ستستمر ليومين الأوضاع الأخيرة في سوريا، وإجراءات بناء الثقة مثل مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين، وقضايا مثل الوضع الإنساني وإعادة إعمار البلاد وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.