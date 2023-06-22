قال صالح صاري، رئيس دائرة الطاقة النووية ومديرية المشروعات الدولية التركي، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا وكوريا الجنوبية لبناء محطة ثانية للطاقة النووية بولاية سينوب.

وأضاف صاري، أن أنقرة تجري مباحثات مع الصين كذلك، بشأن إنشاء محطة ثالثة للطاقة النووية في منطقة تراقيا شمال غرب البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح المعرض الخامس لمحطات الطاقة النووية، والقمة التاسعة لمحطات الطاقة النووية في إسطنبول الأربعاء بمشاركة العديد من شركات الطاقة النووية من جميع أنحاء العالم.

وأوضح المسؤول التركي اكتمال الدراسات اللازمة في موقع سينوب (شمال)، حيث من المقرر بناء محطة الطاقة النووية الثانية في البلاد.

وصرح بهذا الخصوص: "نتفاوض حالياً مع كوريا الجنوبية وروسيا الاتحادية في هذا المجال (لبناء محطة في سينوب)".

وتابع: "كما نتفاوض أيضاً مع الحكومة الصينية لإنشاء المحطة الثالثة للطاقة النووية في منطقة تراقيا".

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، نحن على اتصال وثيق مع الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية بخصوص مفاعل نووي معياري صغير، ويستمر بحثنا الميداني بخصوص موقع محطة رابعة للطاقة النووية".

وتعد محطة "آق قويو" النووية بولاية مرسين التركية (جنوب) أول محطة تركية للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد.