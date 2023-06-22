شهد شهر يونيو/حزيران الحالي تحطيم مطار إسطنبول رقماً قياسياً جديداً على مستوى القارة الأوروبية من حيث عدد الرحلات اليومية التي يستقبلها.

ووفقاً لتقارير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، احتفظ مطار إسطنبول بالمركز الأول بين المطارات الأوروبية من حيث حركة الطيران اليومي، محطماً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الطيران المدني الأوروبي والتركي.

ووصل المطار إلى أعلى عدد رحلات جوية في يوم واحد وذلك في 11 يونيو/حزيران الحالي بواقع 1684 رحلة جوية، وهو الأعلى في تاريخ الطيران المدني في أوروبا.

كما حقق المطار أعلى رقم من الرحلات الجوية التي استقبلها مطار أتاتورك الدولي في يوم واحد بواقع 1500 رحلة جوية، خلال يوم 18سبتمبر/أيلول 2016 فيما وصل عدد الركاب في ذلك اليوم إلى 230 ألف راكب.

وتجاوز مطار إسطنبول هذا الرقم في 23 أبريل/نيسان الماضي إذ استقبل 1548 ألف رحلة جوية، و244 ألفاً و709 ركاب.

ومنذ افتتاحه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، استخدمت مليون و447 ألفاً و716 طائرة مدرجات مطار إسطنبول، الذي خدم ما يقرب من 210 مليون راكب.

وبعد شهرين من افتتاحه استقبل المطار 95 ألفاً و205 ركاب، فيما استخدمت 775 طائرة مدرجات المطار.

ومع استمرار مطار أتاتورك في العمل خلال الربع الأول من عام 2019، استقبل مطار إسطنبول 51 مليوناً، و864 ألفاً، و499راكباً، واستخدم المطار 327 ألفاً و118 طائرة.

وكبقية مطارات العالم ترك وباء كوفيد-19 اثراً سلبياً في حركة الطيران في المطار، فترجع عدد المسافرين الذين استضافهم المطار خلال العام 2020 إلى 23 مليوناً و330 ألفاً و411 راكباً، فيما استقبل المطار 185 ألفاً و642 طائرة.

وفي العام 2021، ارتفع الرقم ليصبح 36 مليوناً و988 الفاً و67 راكباً، بواقع 280 ألفاً و108 طائرة.

ومع تعافي العالم من اثار الوباء تضاعف عدد الركاب الذين استقبلهم المطار خلال العام 2022، ليصل إلى 64 مليوناً و289 ألفاً و107 راكباً، ليستقبل المطار 425 ألف و890 طائرة.

وخلال العام الحالي استقبل المطار فقط ما بين شهر يناير وحزيران 33 مليوناً و265 ألف راكب، و288 ألفاً و215 طائرة.