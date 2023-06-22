سياسة
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ارتفاع حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا إلى 33 مليار دولار
صرّح السفير الأمريكي في تركيا بأن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وتركيا بلغ 33 مليار دولار، مبيناً أن أنقرة تستقبل استثمارات أمريكية توفّر وظائف لما يقرب من 56 ألف شخص.
ارتفاع حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا إلى 33 مليار دولار
ارتفاع حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا إلى 33 مليار دولار / صورة: AA
22 يونيو 2023

قال السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك إن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وتركيا شهد ارتفاعاً بمقدار 22 بالمئة خلال عام 2022، وبلغ 33 مليار دولار.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي قبيل حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية في أنقرة بمناسبة الذكرى 247 لاستقلال الولايات المتحدة.

وأضاف فليك أن تركيا تستقبل قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينها شركات أمريكية توفر وظائف لما يقرب من 56 ألف شخص.

وأشار إلى أن تركيا استقبلت أكثر من مليون سائح أمريكي خلال عام 2022، معرباً عن سعادته لرؤية المزيد من الأمريكيين يزورون تركيا.

من جهة أخرى، أعرب السفير الأمريكي عن تقدير بلاده للإسهامات التي تقدمها تركيا لحلف شمال الأطلسي، وآخرها إرسال قوات إلى كوسوفو.

وأضاف أن بلاده ترغب في رؤية الحلف يتوسع، معرباً عن أمله بانضمام السويد إلى الحلف بعد فنلندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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