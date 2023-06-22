قال السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك إن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وتركيا شهد ارتفاعاً بمقدار 22 بالمئة خلال عام 2022، وبلغ 33 مليار دولار.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي قبيل حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية في أنقرة بمناسبة الذكرى 247 لاستقلال الولايات المتحدة.

وأضاف فليك أن تركيا تستقبل قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينها شركات أمريكية توفر وظائف لما يقرب من 56 ألف شخص.

وأشار إلى أن تركيا استقبلت أكثر من مليون سائح أمريكي خلال عام 2022، معرباً عن سعادته لرؤية المزيد من الأمريكيين يزورون تركيا.

من جهة أخرى، أعرب السفير الأمريكي عن تقدير بلاده للإسهامات التي تقدمها تركيا لحلف شمال الأطلسي، وآخرها إرسال قوات إلى كوسوفو.

وأضاف أن بلاده ترغب في رؤية الحلف يتوسع، معرباً عن أمله بانضمام السويد إلى الحلف بعد فنلندا.