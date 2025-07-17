الحرب على غزة
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منظمة الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف مريض في غزة بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي
دعت منظمة الصحة العالمية، مزيداً من الدول إلى استقبال وعلاج مرضى قطاع غزة، بعد الإجلاء الطبي لمجموعة من المرضى، أغلبيتهم من الأطفال إلى الأردن.
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف مريض في غزة بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي
جريح فلسطيني يتلقى العلاج في مستشفى ناصر بخان يونس / Reuters
17 يوليو 2025

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة إكس، الليلة، "أشرفت منظمة الصحة العالمية على عملية الإجلاء الطبي لـ35 مريضاً معظمهم أطفال، من غزة إلى الأردن، برفقة 72 شخصاً من أفراد عائلاتهم".

وأضاف: "نحن ممتنون لحكومة الأردن على دعمها المتواصل، وتوفيرها الرعاية المتخصصة للمرضى ذوي الحالات الحرجة".

وتابع: "لا يزال أكثر من 10,000 شخص في غزة بحاجة إلى الإجلاء الطبي". وأضاف: "نحث مزيداً من الدول على قبول المرضى للإجلاء الطبي، فأرواحهم تعتمد على ذلك. كثيرون ينتظرون".

وجددت المنظمة دعوتها إلى توسيع الممرات الطبية، بما في ذلك الاستئناف الكامل لمسار الإحالة التقليدي على مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي كان قائماً قبل الحرب. وأضافت أنه بالمعدلات الحالية سيتطلب الأمر سنوات لإجلاء جميع مرضى غزة المحتاجين للعلاج.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الغارات الجوية ونقص الإمدادات الطبية والغذاء والماء والوقود في غزة "أدت إلى استنزاف شبه كامل" لنظام الرعاية الصحية الذي يعاني نقص الموارد، إذ خرج العديد من المستشفيات من الخدمة، فيما مرافق أخرى بالكاد تعمل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT ARABI
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