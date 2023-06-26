سياسة
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وزير دفاع روسيا يتفقد قواته في أوكرانيا.. وكييف تتقدم على الجبهة الجنوبية
أول ظهور لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويخو بعد أزمة تمرد مجموعة فاغنر العسكرية، ووزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد سيطرة قواتها على 130 كيلومتراً متربعاً على طول خط الجبهة الجنوبي مع استمرار الهجوم المضاد.
وزير دفاع روسيا يتفقد قواته في أوكرانيا.. وكييف تتقدم على الجبهة الجنوبية
وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته في أوكرانيا. / صورة: AFP
26 يونيو 2023

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الاثنين، القوات الروسية المشاركة في الحرب في أوكرانيا، في أول ظهور علني للوزير منذ أزمة تمرد مجموعة فاغنر العسكرية.

وذكرت وكالة الاعلام الروسية أن وزير الدفاع ما زال في منصبه، دون ذكر أي تفاصيل عن موعد ومكان لقاء الوزير بقادة وقوات المنطقة العسكرية الغربية.

وأعلنت موسكو في وقت سابق عن إكمال قوات فاغنر انسحابها من مدينة روستوف، بعد اتفاق مع قائد المجموعة يفغيني بريغوجين بواسطة رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، جرى بموجبه إسقاط التهم عن رئيس المجموعة ومنح المتمردين حصانة من الملاحقة القضائية مقابل عودتهم إلى معسكراتهم.

أوكرانيا تستعيد 130 كيلومتراً

وفي السياق ذاته قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الاثنين إنّ أوكرانيا استعادت نحو 130 كيلومتراً مربعاً من القوات الروسية على طول خط الجبهة الجنوبي منذ بدء الهجوم المضاد.

وأضافت ماليار للإذاعة الرسمية: "لم تطرأ تغييرات كبيرة على الوضع في الجنوب خلال الأسبوع الماضي".

وتابعت أن الجزء الشرقي من الجبهة، الذي يشمل اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، شهد 250 اشتباكاً قتالياً خلال الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية شهر يونيو/حزيران الحالي تشن القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً تسعى من خلاله إلى تكرار سيناريو الصيف الماضي والتقدم في الأراضي التي سبق أن سيطر عليها الجيش الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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