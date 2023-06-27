سياسة
4 دقيقة قراءة
"عرفات".. جبل الرحمة والركن الأعظم في الحج
يجتمع ملايين المسلمين من جنسيات مختلفة، اليوم (الثلاثاء) الموافق التاسع من ذي الحجة، في مشعر عرفات على بُعد كيلومترات من الحرم المكي، لتأدية أعظم أركان الحج. فيما تكثّف السلطات السعودية جهودها لضمان تأدية المناسك في ظروف جيدة.
"عرفات".. جبل الرحمة والركن الأعظم في الحج
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات / Others
27 يونيو 2023

من فاته حضور "عرفة" أو "عرفات" فاته الحج، إذ يعد ركنه الأعظم وعليه تتنزل الرحمات والمغفرة، وبه كانت أعظم خطبة جامعة حددت عدداً من معالم الدين الإسلامي.

والثلاثاء، يجتمع في مشعر عرفات ضيوف الرحمن في ثاني أيام الحج الستة، حيث يتقاطرون إليه في زمان واحد، "لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى" طالبين المغفرة والرحمة.

مكان عظيم ومكانة أعظم

وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم للمشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم المكي، على نحو 33 كيلومتراً مربعاً، يتجمع فيه عادةً أكثر من مليوني حاج.

و"عرفة" عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى "جبل الرحمة" الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، يمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة.

ويقع عرفات على الطريق بين مدينتي مكة المكرمة والطائف على بُعد 10 كيلومترات من مشعر "مِنى" الذى يقضي فيه الحجاج يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة.

ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على "جبل الرحمة" بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج، تأسياً برسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع الشهيرة. كما يحرص فيه حجاج بيت الله الحرام على الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى طمعاً في الرحمة والمغفرة.

وفي يوم عرفة ينتظر الحجاج أن يشهدوا "أفضل يوم عند الله"، حيث "لم ير يوماً أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة"، وفق الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك.

ويضاف إلى ذلك الحديث الأبرز، حيث "ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً ضاحين، جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي".

تاريخ مقدس

وشهد عرفة نزول آية من القرآن الكريم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهي قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً" (المائدة:3).

ويوجد في عرفة مسجد نَمِرة (بني في القرن الثاني الهجري) الذي نزل به محمد (صلى الله عليه وسلم) يوم عرفة، وتحرك منه إلى مزدلفة.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين أن خطبة عرفة لهذا العام ستُبثّ بعشرين لغة عالمية، أبرزها التركية والإنجليزية والفرنسية والفارسية والإسبانية والبرتغالية والأمهرية وغيرها، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتستهدف رئاسة شؤون الحرمين إيصال خطبة يوم عرفة إلى أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة "منارة الحرمين"، (رسمية).

وفي عرفات أيضاً يقع مسجد الصخرات، أسفل جبل الرحمة على يمين الصاعد إليه، يحيط به جدار قصير وفيه صخرات كبار وقف عندها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في عرفة وهو على ناقته.

ويمضي "يوم عرفة" والعالم يتابع هذا المنظر الفريد عبر منصات التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون لحجاج أتوا من كل فج عميق بزيّهم الأبيض، مرددين تلبيةً واحدة "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us