واصل حجاج بيت الله الحرام، الجمعة، أداء مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى غربي السعودية، تأسياً برسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فيما بدأ المتعجلون من الحجاج طواف الوداع حول الكعبة الشريفة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، "رمى حجاج بيت الله الحرام، اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة".

وأضافت: "بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع".

ورمي الجمرات يستمر 3 أيام في أيام الحج، ويمكن أن يجري في يومين، وفق ما تقره النصوص الإسلامية، على أن يبدأ المتعجل من الحجاج طواف الوداع.

وسبق أن خصصت السعودية مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج.

ومشروع الجمرات الذي أقامت السعودية السنوات الماضية أدواره المتعددة، شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي.

ويأتي رمي الجمرات وفق النصوص الإسلامية "تذكيراً للمسلمين بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه".

والاثنين الماضي، بدأت أول أيام الحج، الستة، بيوم التروية وتلاها التوجه إلى مشعر منى ثم الصعود إلى جبل عرفات بالركن الأعظم في المناسك، قبل أن يبدأ الحجاج نحر الأضاحي والعودة إلى رمي الجمرات بأول أيام العيد لمدة 3 أيام.

والثلاثاء أعلنت السعودية أن إجمالي عدد حجاج هذا العام سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم أكثر من 184 ألفاً من الداخل، والباقي من أكثر من 150 دولة.

ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفاً و353، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من جميع أرجاء العالم.