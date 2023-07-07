صرح جودت يلماز نائب الرئيس التركي بأن مطار أرجان الجديد في شمال قبرص التركية سيكون جاهزاً للافتتاح في 20 يوليو/تموز الحالي.

جاء ذلك في تصريحات قبيل لقائه رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل الجمعة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة

وأكد يلماز أن استمرارية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، موضحاً أن الرئيس أردوغان أصدر تعليماته بأن يكون المطار جاهزاً لاستقبال الرحلات في 20 يوليو المقبل.

من جانبه، أكد رئيس وزراء قبرص التركية أوستل أن بلاده تتحرك دائماً بالتنسيق مع تركيا، وقال: "نحن مثل الظفر واللحم، ومعاً في السراء والضراء، ونعمل دائماً من أجل سعادة بلدينا، واليوم واحد منها".

وفي يونيو/حزيران الماضي، تفقَّد يلماز مطار أرجان على هامش زيارته قبرص التركية، أكد خلالها أن جمهورية شمال قبرص التركية تستعد لاحتضان أكبر مطار في الجزيرة مع انتهاء بناء مبنى ركاب ومدرج جديدين بمطار أرجان الدولي بالعاصمة لفكوشا.