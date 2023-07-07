سياسة
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الأكبر في قبرص.. نائب أردوغان يؤكد افتتاح مطار أرجان في 20 يوليو
أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن مطار أرجان في شمال قبرص التركية سيفتتح في 20 يوليو المقبل، ليكون أكبر مطار في الجزيرة.
الأكبر في قبرص.. نائب أردوغان يؤكد افتتاح مطار أرجان في 20 يوليو
نائب الرئيس التركي مع رئيس وزراء قبرص الشمالية / صورة: AA
7 يوليو 2023

صرح جودت يلماز نائب الرئيس التركي بأن مطار أرجان الجديد في شمال قبرص التركية سيكون جاهزاً للافتتاح في 20 يوليو/تموز الحالي.

جاء ذلك في تصريحات قبيل لقائه رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل الجمعة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة

وأكد يلماز أن استمرارية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، موضحاً أن الرئيس أردوغان أصدر تعليماته بأن يكون المطار جاهزاً لاستقبال الرحلات في 20 يوليو المقبل.

من جانبه، أكد رئيس وزراء قبرص التركية أوستل أن بلاده تتحرك دائماً بالتنسيق مع تركيا، وقال: "نحن مثل الظفر واللحم، ومعاً في السراء والضراء، ونعمل دائماً من أجل سعادة بلدينا، واليوم واحد منها".

وفي يونيو/حزيران الماضي، تفقَّد يلماز مطار أرجان على هامش زيارته قبرص التركية، أكد خلالها أن جمهورية شمال قبرص التركية تستعد لاحتضان أكبر مطار في الجزيرة مع انتهاء بناء مبنى ركاب ومدرج جديدين بمطار أرجان الدولي بالعاصمة لفكوشا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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