تركيا
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أردوغان: الهلال الأحمر التركي لم يترك إخواننا بغزة منذ بدء الحرب الوحشية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن الهلال الأحمر التركي لم يترك الفلسطينيين في غزة وحدهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أردوغان: الهلال الأحمر التركي لم يترك إخواننا بغزة منذ بدء الحرب الوحشية
الرئيس أردوغان يؤكد تقديم الهلال الأحمر التركي يد العون للملايين حول العالم / AA
5 مايو 2025

وأوضح أردوغان في كلمة خلال المؤتمر العام للهلال الأحمر التركي بالعاصمة أنقرة أن هذه الجمعية مدّت يد العون خلال العام الفائت، إلى 33 مليون شخص داخل البلاد، وإلى أكثر من 14 مليون شخص في دول أخرى.

وأضاف: "الهلال الأحمر التركي لم يترك أبداً إخواننا في غزة بمفردهم منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الوحشية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

تاريخ الجمعية

وفي معرض تسليطه الضوء على تاريخ الجمعية، أشار أردوغان إلى أن الهلال الأحمر التركي تأسس عام 1868 تحت اسم "جمعية مساعدة الجنود العثمانيين الجرحى والمرضى"، وأن هدف تأسيسه كان مساعدة الجنود المصابين في الجبهات ومد يد العون للجنود المرضى.

وشدد على أن الهلال الأحمر التركي قدّم المساعدة لآلاف الجنود منذ الحرب الروسية-العثمانية، مروراً بالحرب العالمية الأولى وليس انتهاء بمعارك الاستقلال التركية بين عامي 1919-1923 و"عملية السلام" في قبرص عام 1974.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر كان دائماً في الصفوف الأمامية لخدمة الجيش والشعب في أوقات الأزمات والتحديات الكبرى.

وأكد أن دور الهلال الأحمر التركي في مد يد العون للمحتاجين، لم يقتصر على الأراضي التركية فحسب، بل امتد إلى جميع مناطق الأزمات حول العالم.

وقال إن الهلال الأحمر التركي قدّم يد العون للمتضررين من الحروب في فلسطين وسوريا والصومال وأفغانستان والبوسنة والهرسك والعراق وغيرها من البلدان، وأنه "كان دائماً حاضراً في هذه المناطق، يمثل تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن تلك الجمعية باتت اليوم صرحاً كبيراً يقوم بأعمال مهمة وقيّمة عبر مجموعة واسعة من المجالات، إذ يمتلك 513 فرعاً وممثلية، ونحو 400 ألف متطوع، و18 بنكاً إقليمياً للدم. كما يمتلك 69 مركزاً للتبرع بالدم، و4 مستشفيات ومركزين طبيين و5 مراكز لإدارة الكوارث الإقليمية، و13 مركزاً للتدخل في الكوارث، و94 منطقة خاصة بأنشطة المهاجرين، بالإضافة إلى مطابخ خيرية ودور رعاية المسنين.

الهلال الأحمر التركي في غزة

وفيما يخص أنشطة المؤسسة التركية في غزة، أشار الرئيس التركي إلى أن الهلال الأحمر وبالتنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أرسل سفن مساعدات محملة بالغذاء ومواد طبية وإمدادات صحية ومستلزمات المأوى، وساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع.

وتابع قائلاً: "مطبخ غزة التابع للهلال الأحمر التركي قدم حتى الآن 5.2 مليون وجبة غذائية لفلسطينيي قطاع غزة الذي يعاني المجاعة، ووزع 1.6 مليون لتر من الماء".

وتابع: "الهلال الأحمر التركي وزع أيضاً لحوم الأضاحي والوجبات الجاهزة في مناطق مختلفة من فلسطين حتى شهر رمضان، وفي شهر رمضان المبارك أقام 840 ألف مائدة إفطار".

وأضاف أن الهلال الأحمر التركي يوزع 15 ألف وجبة طعام يومياً في غزة كجزء من مساعداته الأخرى المتواصلة في القطاع. كما أكد الرئيس أردوغان أن الهلال الأحمر يعمل بلا كلل في مناطق مختلفة مثل أفغانستان وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وباكستان والصومال وسوريا واليمن.

مصدر:TRT Arabi
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