سياسة
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تركيا.. أردوغان يحيي ذكرى ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة
أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذكرى ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها بلاده في 15 يوليو/تموز 2016، وقال في تغريدة عبر تويتر: "أترحم على أبطالنا الذين استشهدوا وهم يدافعون عن دولتهم وأمتهم واستقلالهم وإرادتهم في 15 يوليو/تموز".
تركيا.. أردوغان يحيي ذكرى ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة
ترحم الرئيس أردوغان، على الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن خلال التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل 7 أعوام   / صورة: AA
15 يوليو 2023

ترحم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن خلال التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل 7 أعوام، معرباً عن امتنانه لهم.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، بمناسبة يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، السبت.

وقال أردوغان: "أتمنى الرحمة من الله لأبطالنا الذين استشهدوا وهم يدافعون عن دولتهم وأمتهم واستقلالهم وإرادتهم في 15 يوليو/تموز".

وأعرب عن امتنانه لجميع المصابين إبان التصدي للمحاولة ولجميع المواطنين الذين تصدوا للانقلابيين.

وأضاف أردوغان: "مبارك لكم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وأرفق أردوغان تغريدته بصورة لمواطنين سيطروا على دبابة استخدمها الانقلابيون في 15 يوليو/تموز.

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من العام 2016.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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