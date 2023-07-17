سجل مطار صبيحة غوكتشن الدولي بإسطنبول عدة أرقام قياسية في أسبوع واحد في عدد المسافرين والرحلات.

وحسب بيان صادر عن الشركة المشغلة، الاثنين، شهد المطار نهاية أسبوع ازدحاماً هو الأعلى على الإطلاق.

وبلغ عدد المسافرين الجمعة 14 يوليو/تموز، 123 ألفاً و449 مسافراً، ليسجل بذلك المطار رقماً قياسياً، كُسر برقم قياسي جديد الأحد.

ووصل عدد المسافرين أمس الأحد إلى 123 ألفاً و607 عبر 674 رحلة جوية.

كما سجل المطار في اليوم نفسه رقمين قياسيين في عدد الرحلات الخارجية بواقع 393 رحلة، وعدد المسافرين عبرها الذي بلغ 68 ألفاً و697 مسافراً.