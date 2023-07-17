سياسة
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الأعلى بتاريخه.. مطار صبيحة يسجّل رقمين قياسيَّين  بأسبوع
سجّل مطار إسطنبول صبيحة غوكتشن الدولي، الأحد، رقماً قياسياً جديداً بلغ 123 ألفاً و607 ركاب، عبر 674 رحلة جوية، محطّماً رقم الجمعة 14 يوليو/تموز، إذ بلغ عدد المسافرين 123 ألفاً و449 مسافراً في أسبوع هو الأعلى ازدحاماً على الإطلاق.
الأعلى بتاريخه.. مطار صبيحة يسجّل رقمين قياسيَّين  بأسبوع
مطار صبيحة بإسطنبول يسجل أرقاماً قياسية / صورة: AA
17 يوليو 2023

سجل مطار صبيحة غوكتشن الدولي بإسطنبول عدة أرقام قياسية في أسبوع واحد في عدد المسافرين والرحلات.

وحسب بيان صادر عن الشركة المشغلة، الاثنين، شهد المطار نهاية أسبوع ازدحاماً هو الأعلى على الإطلاق.

وبلغ عدد المسافرين الجمعة 14 يوليو/تموز، 123 ألفاً و449 مسافراً، ليسجل بذلك المطار رقماً قياسياً، كُسر برقم قياسي جديد الأحد.

ووصل عدد المسافرين أمس الأحد إلى 123 ألفاً و607 عبر 674 رحلة جوية.

كما سجل المطار في اليوم نفسه رقمين قياسيين في عدد الرحلات الخارجية بواقع 393 رحلة، وعدد المسافرين عبرها الذي بلغ 68 ألفاً و697 مسافراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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