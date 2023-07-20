سياسة
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البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 17.50%
في إطار سياسته النقدية لمكافحة التضخم، قرر البنك المركزي التركي الخميس، رفع معدل الفائدة إلى 17.5%، وهذه هي الزيادة الثانية خلال شهر.
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 17.50%
البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 17.50% / صورة: AA
20 يوليو 2023

أعلن البنك المركزي التركي الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 17.50%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، الخميس.

وأكد المركزي التركي في بيان أنه سيواصل "سياسة التشديد النقدي للحدّ من التضخم في أقرب وقت ممكن وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير".

ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات وموازنة الحساب الجاري عبر دعمها بعائدات السياحة، ستسهم بقوة في استقرار الأسعار.

وقال البنك إنه سيدعم "سياسة التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة، وبالحدّ اللازم، حتى تحقيق تحسُّن كبير في توقعات التضخم".

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم في مقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.

والشهر الماضي أعلن المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وفي يونيو/حزيران الفائت قال الرئيس رجب طيب أردوغان: "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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