أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالات مع عدد من نظرائه العرب بحثوا خلاله الاعتداء على المصحف الشريف في العاصمة السويدية استوكهولم.

وقالت الخارجية التركية، الخميس إن فيدان أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نظيره العراقي فؤاد حسين والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود والمصري سامح شكري، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة

وأضافت الخارجية أن فيدان بحث مع نظرائه العرب ردود الفعل الواجبة والخطوات المشتركة التي ستتخذ تجاه الاعتداء الحقير على المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في السويد، وتفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي أمام جرائم الكراهية والعداء للإسلام المتنامي يوماً بعد يوم في أوروبا.