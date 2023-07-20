سياسة
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فيدان يبحث مع عدد من نظرائه العرب الاعتداء على المصحف في السويد
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع عدد من نظرائه العرب ردود الفعل الواجبة تجاه سماح السويد مجدداً بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة العراق في استوكهولم.
فيدان يبحث مع عدد من نظرائه العرب الاعتداء على المصحف في السويد
فيدان يبحث مع عدد من نظرائه العرب الاعتداء على المصحف في السويد / صورة: AA
20 يوليو 2023

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالات مع عدد من نظرائه العرب بحثوا خلاله الاعتداء على المصحف الشريف في العاصمة السويدية استوكهولم.

وقالت الخارجية التركية، الخميس إن فيدان أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نظيره العراقي فؤاد حسين والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود والمصري سامح شكري، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة

وأضافت الخارجية أن فيدان بحث مع نظرائه العرب ردود الفعل الواجبة والخطوات المشتركة التي ستتخذ تجاه الاعتداء الحقير على المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في السويد، وتفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي أمام جرائم الكراهية والعداء للإسلام المتنامي يوماً بعد يوم في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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