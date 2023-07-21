قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعزز تعاونها مع دول الخليج، الأمر الذي سيعود بالفائدة على اقتصاد تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية.

وأكد أن بلاده وقعت على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران مع الخليج خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

وأعرب عن امتنانه جراء الاهتمام الكبير الذي حظي به هو ووفده خلال الجولة، لافتاً إلى عقدهم اجتماعات مثمرة للغاية، إذ تناولوا قضايا إقليمية ودولية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون وفق مبدأ (اربح – اربح).

وأفاد الرئيس التركي: "سنعزز تعاوننا مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة، وآمل أن ينعكس ذلك على اقتصاد تركيا بشكل إيجابي بأقرب وقت، وخصوصاً في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والسياحة والمقاولات، سننفذ الجوانب التي اتفقنا عليها بسرعة".

وأوضح أن العلاقات بين بلاده والسعودية دخلت مرحلة جديدة، مضيفاً أنه مع توقيع 5 اتفاقيات جديدة فإن التعاون سينتقل إلى مراحل متقدمة.

تعزيز التعاون مع قطر

ولفت أردوغان إلى أن بلاده وقطر تحتفلان هذا العام بالذكرى 50 لتأسيس العلاقات الثنائية، مؤكداً أن علاقات التعاون مع هذا الشريك الاستراتيجي تسير في مستويات رائعة.

وأكد أنه اتفق مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على نقل علاقات التعاون الثنائي إلى مجالات مختلفة.

رفع حجم التجارة مع الإمارات

وشدّد أردوغان على أن الإمارات تعتبر من أهم شركاء تركيا الاقتصاديين والتجاريين في المنطقة، لافتاً إلى زيادة حجم التجارة بنسبة 25 بالمئة العام الماضي مسجلاً 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن تركيا والإمارات تمتلكان طاقات مهمة جداً في مجال التجارة والاستثمار، موضحاً أنهما تناولا خلال الزيارة سبل إطلاق تلك الطاقات، وأن البلدين عززا العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال الاتفاقيات الأخيرة .

وأكد أن البلدين وضعا أسس إنشاء آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي رفيع المستوى، الأمر الذي سيساهم في ضمان رفع العلاقات بين الجانبين إلى أعلى مستوى.

ولفت إلى أن تركيا والإمارات وقعتا 13 اتفاقية تعاون في قطاعات مختلفة بقيمة 50.7 مليار دولار، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين تدخل عامها الـ50 العام الجاري، وأن الزيارة كانت مهمة بشكل يتناسب مع أهمية هذا العام.

سيارة TOGG هدية لزعماء الخليج

وفي سياق آخر، أكد أردوغان أن السيارة التركية "توغ" التي قدمها هدايا إلى زعماء الدول الخليجية التي زارها، حظيت بإعجابهم جميعاً.

ولفت إلى أن قطر أرسلت لمساعدة متضرري الزلزال 10 آلاف منزل مسبق الصنع من تلك التي استخدمتها خلال استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، وأنه من المرتقب اتخاذ خطوات مشابهة، وفق ما قاله أمير قطر.

وأوضح أن تركيا وقعت مع الإمارات اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والنقل والبنى التحتية والخدمات والتجارة الإلكترونية والتمويل والصحة والغذائيات والسياحة والعقارات والمقاولات والصناعات الدفاعية والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بقيمة 50.7 مليار دولار.

وأضاف "من جهة أخرى، وقعت تركيا على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران في تاريخها خلال جولته الخليجية".

وشدّد على أن الاتفاقيات الموقعة مع دول الخليج مؤشر إلى ثقة تلك الدول باقتصاد وصناعة تركيا.

وأكد من خلال الاتفاقيات الموقعة مع دول الخليج سنكون قادرين أيضاً على الاستثمار المشترك مع دول أخرى.