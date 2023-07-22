شهد قطاع الصناعات الدفاعية التركي اهتماماً واضحاً في السنوات الماضية مدفوعاً بتزايد وتيرة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتُعدّ شركة "أتا سلاح" من الشركات التركية الرائدة في صناعة البنادق، فمنذ تأسيسها عام 1955 تمكنت من تطوير عدد من الأسلحة التي نالت شهرة كبيرة داخل تركيا وخارجها.

وتمكنت الشركة من تصدير نحو 90٪ من منتجاتها إلى 75 دولة، وتستعد لزيادة إنتاجها هذا العام ليصل إلى 150 ألف بندقية.

وعلى مدار سنوات عملها تمكنت الشركة من تطوير عدد من بنادق القنص والآلية ونصف الآلية، فيما تستعد الشركة لتأسيس منشأة حديثة لتطوير الإنتاج.

ومن المتوقع أن تصل المساحة الإجمالية للمنشأة 42 ألف متر مربع، وأن تستثمر الشركة 50 مليون دولار فيها، على أن ترتفع القوى البشرية الموظَّفة في الشركة من 950 إلى 1500 موظف، على أن تنتهي أعمال التوسعة عام 2025.

وتستعد الشركة أيضاً لعرض مجموعة واسعة من منتجاتها، بما في ذلك الإصدارات الجديدة، في النسخة السادسة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2023"، الذي يجري تنظيمه في إسطنبول، في الفترة من 25 إلى 28 يوليو/تموز الجاري.

وفي هذا السياق، ستُعرض في المعرض المذكور بندقية القنص "ALR"، التي توفر دقة عالية بمدى يصل إلى 1500 متر. وتعد البندقية المذكورة الوحيدة في العالم التي تمتلك مخزناً مزدوجاً قابلاً للطي بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى أي معدات ودون تغيير الإعدادات.

من ناحية أخرى، تُنتج الشركة أول بندقية قنص تركية متعددة العيار "ASR"، بدقة عالية يصل مداها إلى 2000 متر. فيما تتميز البندقية الرشاشة من طراز "TURQUA"، أحد أبرز منتجات "أتا سلاح"، بمدى عالٍ يصل إلى 1500 متر، ودقة عالية وفق المعايير الدولية.

بدورها، تتميز البندقية الحربية "CY"، بقدرات عملياتية مختلفة، فضلًا عن وجود إصدارات منها، مثل البندقية ذات التجويف الأملس الأوتوماتيكي، وشبه الأوتوماتيكي.

أما البندقية "BA 40"، المدرجة ضمن ملاك القوات المسلحة التركية والقيادة العامة لقوات الدرك التركي، فتتميز بتصميمها الفريد والمناسب للاستخدام باليدين اليمنى واليسرى، وقدرات عالية على تحميل الذخيرة من كلا الجانبين. فيما أدرجت القوات الخاصة في قرغيزيا، بندقية المشاة "APT 556"، عيار 5.56 ملم (عيار حلف شمال الأطلسي - الناتو)، ضمن ملاك قواتها، نظراً إلى الأداء المتميز الذي أظهرته البندقية.

ويُعدّ المسدس "ATA 9"، من بين المنتجات الدفاعية المهمة التي تنتجها الشركة، ويوفر المسدس المذكور ارتفاعاً أقل في السبطانة عند الرمي، بفضل "نظام قفل المخزن الدوار".

وتمكن المسدس "ATA 9"، وبنجاح، من إكمال اختبار الرمي 17 ألف طلقة، باستخدام ماركات ونماذج مختلفة من الخراطيش.

ويحتوي المسدس على إصدارات متعددة أبرزها عيار (9×19 مم)، والمسدس ذو المخزن الفولاذي والسبطانة المصنوعة من الكروم، ومشغل أحادي ومزدوج.