تحظى "كولونيا القهوة" باهتمام زوار متحف القهوة التركية في مدينة صفران بولو بولاية قرابوك شمالي البلاد.

ومتحف القهوة الذي افتُتح قبل 4 أعوام في صفران بولو، المدرجة على لائحة "اليونسكو" للتراث العالمي، هو أول متحف من نوعه في تركيا.

وفي حديث لـ"الأناضول"، قال مالك المتحف سميح يلدريم، إنهم يسعون باستمرار لتطوير المتحف وتنويع المعروضات والمنتجات التي تُباع للزوار.

ولفت إلى أن القهوة التركية تعد علامة تجارية تشتهر بها تركيا على مستوى العالم.

وأكد أنهم يسعون لتعريف السياح القادمين إلى المنطقة بها على أكمل وجه.

وذكر أنهم وبعد 3 أعوام من أعمال البحث والتطوير نجحوا في إنتاج كولونيا القهوة، وبدؤوا بيعها للزوار.

ونوه إلى أن كولونيا القهوة هي بجودة العطور، وأن منتجهم الفريد يحظى باهتمام كبير.

وأعرب عن سعادته بالإقبال الكبير. ولفت إلى أنهم سيواصلون العمل لتطوير منتجات جديدة متعلقة بالقهوة.

وتستقبل مدينة صفران بولو سنوياً ما يقرب من مليون و300 ألف سائح محلي وأجنبي، وتشتهر بمنازلها التاريخية، وهي المدينة الوحيدة في تركيا المدرجة بالكامل على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو".