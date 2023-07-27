رحب مشغلو منشآت سياحية في مدينة بودروم السياحية بولاية موغلا التركية (غرب)، بإضافة المدينة إلى خريطة تركيا في "دليل ميشلان"، الدليل السياحي الأوسع انتشاراً حول العالم.

وقالت بيلين دومانلي، صاحبة إحدى الشركات العاملة في مجال الطهي في بودروم، إن شركتها تنشط منذ 10 سنوات، في مجال إعداد وجبات الطعام وخدمة إيصال الوجبات، إضافة إلى أنشطة أخرى تتعلق بالتدريب.

وأضافت دومانلي أن إضافة بودروم إلى خريطة تركيا في دليل ميشلان، سينعكس إيجاباً على المنطقة وعلى قطاع الطهي وتحضير وجبات الطعام.

وأوضحت دومانلي أن إضافة بودروم إلى الخريطة، خطوة مهمة للغاية، مشيرة إلى وجود مجموعات سياحية حول العالم تتوق إلى الذهاب إلى المطاعم والأماكن المدرجة على قوائم دليل ميشلان.

كما أشارت إلى وجود عملاء محليين وأجانب يهتمون بالمنتجات ذات العلامات الجغرافية، ولديهم فضول لتجربة المنتجات التقليدية والمحضّرة وفق تقنيات خاصة.

وقالت: "من المهم جداً للعملاء المحليين والدوليين القدوم إلى بودروم وتجربة المطاعم والأماكن المدرجة في قوائم دليل ميشلان".

وأردفت: "إن وجود مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان في بودروم سيساهم في رفد قطاع السياحة والطهي في المدينة ودفعه قدماً نحو الأمام".

من جهته، قال باريش ديرقالي، مدير أحد المطاعم في بودروم، إنهم يعملون في مجال إعداد وجبات الطعام والمشروبات في بودروم منذ نحو 20 عاماً.

وأشار ديرقالي، إلى أن المطعم الذي يديره تحول إلى علامة تجارية في بودروم، بفضل وجبات الطعام الخاصة التي يجري تحضيرها.

ولفت ديرقالي إلى أن المطعم يعمل على تقديم أفضل الخدمات للضيوف القادمين إلى بودروم من داخل وخارج تركيا خلال أشهر الصيف.

وذكر أن المطعم يعمل على تحضير وجبات إفطار بخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال: "نحاول تقديم أجود الخدمات لزبائننا. أعتقد أن أنشطة الدعاية التي تقودها وزارة الثقافة والسياحة التركية من أجل الترويج لبودروم وإزمير (غرب) في الأسواق السياحية المحلية والأجنبية ستكون فعالة للغاية".

وأردف: "أعتقد أننا كممثلين عن الجيل الشاب، نمتلك قدرات متميزة في تنظيم الفاعليات والأنشطة الخاصة بمجال فن الطهي وتحضير وجبات الطعام".

ومضى قائلاً: "جرى تدريبنا على أداء مختلف أنواع المهام المتعلقة بفن الطهي وإعداد وجبات الطعام، ونحن بدورنا نسعى لإثبات جدارتنا في هذه السوق بشكل جيد".

واختتم حديثه بالقول: "الطهاة الذين يعملون معنا تلقوا تدريباً احترافياً على تحضير الوجبات المحلية والعالمية، لذلك أعتقد أن أنشطة الترويج لبودروم، والتي تقودها وزارة الثقافة والسياحة، سوف تأتي ثمارها".

والأسبوع الماضي، أعلن دليل ميشلان، الدليل السياحي الأوسع انتشاراً حول العالم، عن إضافته مدينتي إزمير وبودروم إلى خريطته السياحية الخاصة بتركيا.

من جهته، أعرب وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، يوم الجمعة الماضي، عن سعادته بإضافة هاتين المدينتين إلى دليل ميشلان.

وأشار أرصوي إلى أن إضافة ميشلان لكل من إزمير وبودروم إلى خريطته السياحية من شأنه إظهار إمكانات تركيا في قطاع السياحة وفن الطهو، معرباً عن ثقته بأهمية إضافة مدن أخرى إلى هذا الدليل العالمي في السنوات القادمة.

ووفقاً لبيان نشره فريق ميشلان، سيجري الإعلان عن أبرز المطاعم التي وقع الاختيار عليها لإضافتها في الدليل، في كلّ من إزمير وبودروم، في حفل خاص يقام في إسطنبول يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.