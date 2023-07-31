قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من الضروري إبرام اتفاقية سلام شاملة بين أذربيجان وأرمينيا "من أجل إرساء الاستقرار الإقليمي".

وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف عقب لقائهما في أنقرة على أن قوة تركيا من قوة أذربيجان والعكس بالعكس.

وأوضح أن "الطريق المؤدي إلى الاستقرار الإقليمي يمرّ من اتفاقية سلام شاملة (بين أذربيجان وأرمينيا) وفتح ممر زنغزور الذي يحمل أهمية كبيرة في هذا الإطار".

وتطرق فيدان أيضاً إلى ممر لاتشين الواصل بين إقليم قره باغ الأذربيجاني المُحرر من الاحتلال الأرمني، مشيراً إلى أن الممر "أرض أذربيجانية ويحق لباكو اتخاذ ما تراه ضرورياً من تدابير، فذلك يعد أحد أهم حقوقها السيادية".

وكشف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وأذربيجان بات أكثر من 30 مليار دولار، وأنه يرتفع باستمرار.

تحالف استراتيجي

من جانبه أشار وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إلى أن التحالف ين تركيا وأذربيجان استراتيجي ومهم جدّاً.

وأوضح أنه بحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة.

وقال: "نتعاون مع تركيا لإعادة الاستقرار في الأراضي التي حرّرناها"، وشدد على أن تركيا القوية تعني أذربيجان القوية.

وأضاف أن "التبادل التجاري بين تركيا وأذربيجان في ازدياد مستمرّ، وسنوسّع خطّ الأنابيب الأذربيجاني ونوصّل الغاز إلى تركيا ومنها إلى أوروبا".