قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهامّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتعيين أحمد الحشاني خلفاً لها، حسبما ذكرت الرئاسة التونسية في بيان صدر مساء الثلاثاء.

ولم يذكر البيان أسباب إقالة بودن، التي تولت رئاسة الحكومة عقب إعلان سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

وأوضح بيان الرئاسة التونسية أن سعيّد "أشرف مساء اليوم بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل أحمد الحشاني، رئيساً للحكومة".

لكن سعيد وجّه اللوم على مدى الأسابيع القليلة الماضية إلى المسؤولين والحكومة قائلاً إن عليهم التحرك لمعالجة المشكلات وضعف الخدمات العامة، بما في ذلك الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء.

وقال سعيّد للحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية: "هناك تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها... للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي".

وأضاف: "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا والعدل المنشود، وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود إلى الوراء".

يُشار إلى أن الحشاني كان يشغل منصب مدير عامّ الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي.