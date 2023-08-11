عادة تُعرف المدن بمعالم تحولت إلى رموز تكثف تاريخ المدينة وهويتها، ويمثل ترام شارع الاستقلال أحد أهم رموز مدينة إسطنبول.

الخط الذي أنشئ عام 1883 كان جزءاً من شبكة المواصلات في المدينة، وانتهت خدمته في ستينيات القرن الماضي، ولكن الحنين له أعاده إلى العمل عام 1990.

ينطلق الترام من منطقة قره كوي مروراً بشارع الاستقلال وصولاً إلى ميدان تقسيم الشهير، ويبلغ طول السكة الحديدية الخاصة به 1.64كم، وينقل يومياً قرابة 2500 راكب.

ويتألف الترام من عربة واحدة تضاف إليه أحيانا عربة ثانية، وهو يذكر بالترام القديم الذي يعود لأكثر من مئة عام من الجيل الأول.

عودة بعد توقف

خطوط الترام القديمة التي انطلقت منذ أيام الدولة العثمانية في إسطنبول، استمرت بالعمل حتى توقفت بشكل نهائي في العام 1966، لتعود بعد 24 عاما مجدداً إيذاناً لإنشاء خطوط النقل الحديدية الحديثة.

ومنذ زمان الدولة العثمانية احتوت مدينة إسطنبول بشطريها مجموعة من خطوط الترام ووصلت ذروها في العام 1956 لتصل إلى قرابة 56 خط ترام تعمل بها 270 عربة.

وتأثرت إسطنبول كما المدن الأخرى بتراجع الاهتمام بهذه المواصلات لفترة ليُستغنى عن الخطوط في العام 1966، ومع الحاجة مجدداً إلى الخطوط أعيد العمل بترام تقسيم ولتشجيع الناس العودة لاستخدام هذا الأنواع من المواصلات.

ويطلق حاليا على الخط " T2"، وجاء باكورة للعودة إلى خطوط النقل الحديدية وتعمل به عربة واحدة حالياً على الكهرباء تنقل الركاب على طول شارع الاستقلال ذهابا وعودة.

اهتمام الزائرين والسياح

خط ترام شارع الاستقلال يثير اهتمام السياح في منطقة تقسيم، وجرسه لا ينفك أن يقرع ذهاباً وإياباً طالباً من جموع الزائرين والسائحين الابتعاد عن الخط الحديدي ليعبر على مهل مختالاً وسط إعجاب الزائرين.

كما يسعد السياح بالتقاط الصور للترام ذي اللونين الأحمر والأبيض وهو يهم بالوصول إلى محطة تقسيم لينزل منه الركاب القادمين من الجهة الأخرى ويستعد الركاب الواقفون للركوب والذهاب في الاتجاه الآخر قبل أن يتحرك الترام مجدداً.

وبذلك يضفي الترام إضافة جميلة لعراقة المنطقة وقدمها فهي تعد من أكثر المناطق إثارة لاهتمام السياح والزائرين لضمها كثير من المعالم والفنادق، والأسواق والمنشآت المختلفة.

وفي المنطقة كذلك قنصليات وجوامع تاريخية وحديثة، وكنائس قديمة، ومكتبات ومعارض وأسواق ومطاعم ومقاهي متنوعة، وفنادق مختلفة، وتجرى فيها فاعليات ونشاطات فنية وثقافية على مدار العام.