يحتفل محرك البحث "غوغل" بالأيام الخاصّة للأسماء الرائدة التي تركت بصماتها في التاريخ، وشعار غوغل تركيا اليوم صورة عالمة الفلك "نُزهت جوك دوغان"، فمن تلك السيدة التي لعبت دوراً محورياً في تشكيل المشهد العلمي في تركيا؟

من نُزهت جوك دوغان؟

وُلدت نُزهت جوك دوغان، التي تُعرف بأول عالمة فلك في تركيا، في مدينة إسطنبول بتاريخ 14 أغسطس/آب 1910.

وتخرجت في مدرسة أرانكوي الثانوية للبنات بإسطنبول عام 1928، وبعد حصولها على منحة الدولة ذهبت إلى فرنسا؛ بهدف إتمام دراستها الجامعية.

تعلمت جوك دوغان اللغة الفرنسية وبعدها الرياضيات في مدرسة ليون الثانوية، ثم أكملت دراستها الجامعية في الرياضيات بجامعة ليون عام 1932.

وفي عام 1933 درست الفيزياء بجامعة باريس، وتدربت لفترة في مرصد المدينة هناك، وفي نهاية العام عادت إلى وطنها الأم تركيا، وفي 1938 تزوجت من مقبل جوك دوغان، ثم أنجبت طفلين.

مسيرة علمية

في عام 1934 عُينت أستاذاً مساعداً في معهد الفلك بجامعة إسطنبول، الذي أنشأه عالم الفلك الألماني إروين فينلاي في 1933، لتكون أول تركية تشغل هذا المنصب بالمعهد.

أدخلت جوك دوغان بين عامي 1934 و1935، لأول مرة دورة "ميكانيكا الأجرام السماوية" في المناهج الدراسية بتركيا، وبعد 6 أشهر، درّست دورة "علم الفلك الكروي" باللغة التركية للمرة الأولى.

وأنشأت مرصداً فلكياً صغيراً في حديقة جامعة إسطنبول عام 1936، وفي العام نفسه عُيّنت كأول أستاذ مشارك في قسم الرياضيات في الجامعة، واستمرت في العمل هناك لمدة 10 سنوات.

وأنهت نُزهت رسالة الدكتوراه في كلية العلوم بجامعة إسطنبول عام 1937، وكانت تُعدّ الأطروحة الأولى في سجل كلية العلوم بالجامعة.

وفي عام 1940 حصلت على لقب "دكتور في العلوم"، ونشرت كتابَين في العام ذاته، أحدهما بعنوان "علم الفلك للمدارس الثانوية"، والآخر مترجم من اللغة الإنجليزية إلى التركية بعنوان "علم الفلك الكروي" لمؤلفه عالم الفلك ويليام مارشال سمارت.

وحصلت على لقب أستاذ دكتور عام 1948، وبعدها أسست الجمعية الرياضية التركية مع عدد من العلماء، وفي العام ذاته عُيّنت عضواً في مجلس الشيوخ ، كأول امرأة في تركيا.

بين علوم الفلك

في عام 1949، أسست جوك دوغان "رابطة المرأة التركية" مع عالمات وأكاديميات يعملن في مجالات مختلفة، مثل "رمزية حصار" أول عالمة كيمياء تركية، والروائية عدالت آغا أوغلو، وغيرهما من النساء المؤثرات في المجتمع التركي، وقد ترأست تلك الجمعية في فترات مختلفة.

وذهبت نُزهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين عامَي 1951 و1952، وعملت في أكثر من مرصد فلكي في ولاية ميشغان.

وبعد عودتها، أسّست جمعية الفلك التركية في 1954 مع عدد من زملائها الفلكيين، وترأستها لمدة 20 عاماً.

وفي 23 يونيو/حزيران 1954، انتُخبَت عميداً لكلية العلوم بجامعة إسطنبول، واستمرت في هذا المنصب لمدة عامين، كأول عميدة كلية في تركيا.

وفي عام 1958، شغلت منصب رئيسة قسم علم الفلك بجامعة إسطنبول واستمرت به لمدة 22 عاماً، وخلال فترة رئاستها للقسم، طوّرت برامج بحثية مشتركة مع مراصد مختلفة في فرنسا وسويسرا وإيطاليا، كما مثلت تركيا في "الاتحاد الفلكي الدولي".

إلى ذلك، نظمت نُزهت عديداً من المؤتمرات العلمية، أبرزها مؤتمر كيبلر الذي حضره علماء فلك تركيا والبلقان في ديسمبر/كانون الأول 1971، كما نشرت بحثاً علمياً بعده بعنوان "التطورات في علم الفلك قبل كيبلر وبعده".

أما المؤتمر الثاني، فهو "المؤتمر الوطني لعلم الفلك"، إذ إنّها أسّست لفكرة إنشاء مرصد توبيتاك الوطني بعد سنوات في عام 1997.

عطاء زاخر

وبعد مسيرة علمية زاخرة بالعطاء، تقاعدت جوك دوغان في عام 1980 في أثناء عملها عميدة لكلية العلوم ورئيسة لقسم الفلك فيها.

وخدمت نُزهت جوك دوغان علم الفلك لمدة 46 عاماً، كتبت خلالها 3 كتب وترجمت 6 كتب أخرى، إضافة إلى نشر 13 مقالةً علميةً.

وتُوفيت عالمة الفلك التركية في 24 أبريل/نيسان 2003، ودُفنت في مقابر زنجيرلي قويو، واليوم وبعد 113عاماً من مولدها يخلدها غوغل في الذاكرة.