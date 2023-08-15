سياسة
2 دقيقة قراءة
الأكثر دماراً منذ 100 عام.. ارتفاع عدد قتلى حرائق هاواي إلى 96 شخصاً
ارتفع عدد قتلى حرائق هاواي إلى 96 شخصاً في حصيلة مرشحة للارتفاع، فيما أكد مسؤولون أن الحريق الذي دمر مدينة لاهينا التاريخية هو أكثر حرائق الغابات دماراً في الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام.
الأكثر دماراً منذ 100 عام.. ارتفاع عدد قتلى حرائق هاواي إلى 96 شخصاً
ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات جزر هاواي الأمريكية إلى 96 على الأقل. / صورة: AA
15 أغسطس 2023

وصل عدد قتلى حرائق غابات جزر هاواي الأمريكية إلى 96، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن العدد الرسمي لقتلى حرائق الغابات بلغ في هاواي 96، وسط تحذيرات من ارتفاع محتمل للحصيلة.

ونقلت CNN عن مسؤولين قولهم إنّ الحريق الذي دمر مدينة لاهينا التاريخية هو أكثر حرائق الغابات دماراً في الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام.

وفي وقت سابق قال حاكم ولاية هاواي جوش غرين في مؤتمر صحفي إنّ "حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة لاهينا التاريخية في جزيرة ماوي التابعة لولاية هاواي الأمريكية ارتفعت إلى 93 شخصاً على الأقل".

وأردف المسؤول المحلي أن "الحريق هو بالتأكيد أسوأ كارثة طبيعية واجهتها هاواي على الإطلاق".

وقدّرت وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية (فيما) في بيان تكاليف إعادة إعمار مدينة لاهينا بـ5.5 مليار دولار إثر الحرائق التي تسببت في تدمير أكثر من 2200 مبنى.

وقال غرين إنّ سلطات هاواي حجزت 1000 غرفة فندقية للمتضررين من الحرائق، فيما جرى استقبال 1400 شخص في ملاجئ الطوارئ.

وحسب إحصائيات رسمية سابقة، "بلغت حصيلة وَفَيَات الحرائق في جزيرة ماوي في هاواي 80، مع مواصلة فرق البحث تمشيط أنقاض لاهينا".

والسبت، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية إنّ الخسائر البشرية الناتجة عن الحرائق "كارثية".

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الولاية منطقة "كارثة كبرى"، فيما طلب البيت الأبيض 12 مليار دولار لتغطية عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us