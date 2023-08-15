وصل عدد قتلى حرائق غابات جزر هاواي الأمريكية إلى 96، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن العدد الرسمي لقتلى حرائق الغابات بلغ في هاواي 96، وسط تحذيرات من ارتفاع محتمل للحصيلة.

ونقلت CNN عن مسؤولين قولهم إنّ الحريق الذي دمر مدينة لاهينا التاريخية هو أكثر حرائق الغابات دماراً في الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام.

وفي وقت سابق قال حاكم ولاية هاواي جوش غرين في مؤتمر صحفي إنّ "حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة لاهينا التاريخية في جزيرة ماوي التابعة لولاية هاواي الأمريكية ارتفعت إلى 93 شخصاً على الأقل".

وأردف المسؤول المحلي أن "الحريق هو بالتأكيد أسوأ كارثة طبيعية واجهتها هاواي على الإطلاق".

وقدّرت وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية (فيما) في بيان تكاليف إعادة إعمار مدينة لاهينا بـ5.5 مليار دولار إثر الحرائق التي تسببت في تدمير أكثر من 2200 مبنى.

وقال غرين إنّ سلطات هاواي حجزت 1000 غرفة فندقية للمتضررين من الحرائق، فيما جرى استقبال 1400 شخص في ملاجئ الطوارئ.

وحسب إحصائيات رسمية سابقة، "بلغت حصيلة وَفَيَات الحرائق في جزيرة ماوي في هاواي 80، مع مواصلة فرق البحث تمشيط أنقاض لاهينا".

والسبت، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية إنّ الخسائر البشرية الناتجة عن الحرائق "كارثية".

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الولاية منطقة "كارثة كبرى"، فيما طلب البيت الأبيض 12 مليار دولار لتغطية عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار.​​​​​​​