وقالت “القسام” في بيان عبر قناتها على "تليغرام"، إن مقاتليها تمكنوا، أمس السبت، من تنفيذ الكمين الذي استهدف عربة جيب عسكرية من نوع "Storm" تتبع قيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، باستخدام قذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى إصابات محققة في صفوف القوة.

وأضاف البيان: "فور وصول قوة الإسناد التي هُرعت إلى المكان لإنقاذ المصابين، جرى استهدافها بعبوة مضادة للأفراد من نوع (تلفزيونية 3)، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها".

كما جرى استهداف موقع مستحدث لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة بأربع قذائف "RPG"، وقذائف "الهاون"، حسب البيان.

ومساء السبت، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط في صفوفه وإصابة 3 عسكريين آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك في شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الذين أقر جيش الاحتلال بمقتلهم منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 847 قتيلاً، بينهم 408 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

وتشير معطيات الجيش، المتهم بإخفاء الحصيلة الحقيقية لخسائره، إلى إصابة 5 آلاف و780 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 2603 بالمعارك البرية.

وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قُتلوا أو جُرحوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.