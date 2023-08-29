سياسة
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رئيس الوزراء العراقي يشيد بالتفاعل التركي "الجاد" مع مشروع طريق التنمية
أفاد بيان نشره مكتب رئاسة الوزراء العراقي بأن رئيس الحكومة محمد شياع سوداني أشاد بتفاعل تركيا الجاد مع مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط آسيا بأوروبا بطريق بري وسكة حديد، عقب لقاء السوداني مع وزير التجارة التركي عمر بولاط بالعاصمة بغداد.
رئيس الوزراء العراقي يشيد بالتفاعل التركي "الجاد" مع مشروع طريق التنمية
رئيس الوزراء العراقي يشيد بالتفاعل التركي "الجاد" مع مشروع طريق التنمية / صورة: منصة إكس
29 أغسطس 2023

أشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتفاعل تركيا الجاد مع مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط آسيا بأوروبا بطريق بري وسكة حديد.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب رئاسة الوزراء بالعراق، الثلاثاء، عقب لقاء السوداني مع وزير التجارة التركي عمر بولاط بالعاصمة بغداد.

وأشار السوداني إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية طويلة.

وأكد أن العراق بما يملكه من موارد بشرية وطبيعية، قادر على أن يكون نقطة تواصل ومنطقة تنمية وشراكة لجميع دول الجوار.

كما أشاد بالدور البارز للشركات التركية في مشاريع التنمية والبنى التحتية في بلاده، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات بين البلدين بما يسهم في تطوير العلاقات بمختلف المجالات.

بدوره، نقل الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السوداني، مشدداً على دعم بلاده الجاد لمشروع "طريق التنمية" الذي يتمتع بأهمية كبيرة في العلاقات التركية العراقية، والتجارة الدولية.

وقال بولاط في تدوينة على منصة "إكس"، إنه أجرى لقاء مثمراً مع السوداني، وأعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في مشاريع التنمية بالعراق، وعلى رأسها "طريق التنمية" الذي يتمتع بأهمية استراتيجية للمنطقة.

كما أعرب عن بالغ امتنانه جراء عزم رئيس الوزراء العراقي اتخاذ خطوات لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، بما في ذلك تصاريح العمل والتأشيرات والبنوك والحدود.

وأوضح أن ممثلي الشركات التركية حظوا بفرصة تقديم متطلباتهم إلى السوداني خلال اللقاء، معرباً عن بالغ شكره لرئيس الحكومة العراقي على ثقته في الشركات التركية وحل مشكلاتها، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وكان السوداني كشف في مايو/أيار الماضي، عن مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط آسيا بأوروبا ويضم طريقاً برياً وسككاً حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، على أن يُربط بشبكة السكك الحديدية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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