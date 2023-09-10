قضَت مئات الأُسَر والعائلات المغربية في مدينة مراكش ليلتها في الساحات والخيام خشية هزات أرضية جديدة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

وخلَّف الزلزال انهيارات كثيرة بالمدينة العتيقة التي تُعَدّ أبرز المعالم بمراكش، والتي توجد على مشارف ساحة جامع الفنا الشهيرة.

وقال التليفزيون الرسمي المغربي نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية إنّ عدد ضحايا زلزال المغرب ارتفع إلى 2122 قتيلاً، ووصلت أعداد المصابين إلى 2421، بينهم 1404 في حالات حرجة.

وتداول ناشطون صوراً لعائلات في مراكش وضعت خياماً في الساحات للمبيت فيها.

وأشار أحد هؤلاء السكان إلى أنّ "سكان المدينة القديمة بمراكش متخوفون من هزات ارتدادية، ما جعلهم يبيتون في الساحات".

والجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مخلفاً دماراً هائلاً في المباني السكنية والمنشآت.

وطال الزلزال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال) وأغادير وتارودانت (وسط)، وسط مساعي الحكومة المغربية لإنقاذ العالقين والتعامل مع الأزمة الإنسانية.