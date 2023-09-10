سياسة
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المغرب.. عدد قتلى الزلزال يرتفع إلى 2122 وعمليات البحث عن ناجين مستمرة
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب إلى 2122 قتيلاً و2421 جريحاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
المغرب.. عدد قتلى الزلزال يرتفع إلى 2122 وعمليات البحث عن ناجين مستمرة
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 وفاة، وفق حصيلة غير نهائية / صورة: AA
10 سبتمبر 2023

قضَت مئات الأُسَر والعائلات المغربية في مدينة مراكش ليلتها في الساحات والخيام خشية هزات أرضية جديدة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

وخلَّف الزلزال انهيارات كثيرة بالمدينة العتيقة التي تُعَدّ أبرز المعالم بمراكش، والتي توجد على مشارف ساحة جامع الفنا الشهيرة.

وقال التليفزيون الرسمي المغربي نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية إنّ عدد ضحايا زلزال المغرب ارتفع إلى 2122 قتيلاً، ووصلت أعداد المصابين إلى 2421، بينهم 1404 في حالات حرجة.

وتداول ناشطون صوراً لعائلات في مراكش وضعت خياماً في الساحات للمبيت فيها.

وأشار أحد هؤلاء السكان إلى أنّ "سكان المدينة القديمة بمراكش متخوفون من هزات ارتدادية، ما جعلهم يبيتون في الساحات".

والجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مخلفاً دماراً هائلاً في المباني السكنية والمنشآت.

وطال الزلزال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال) وأغادير وتارودانت (وسط)، وسط مساعي الحكومة المغربية لإنقاذ العالقين والتعامل مع الأزمة الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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