سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان يبحث التوتر بقره باغ.. ويؤكد: شحن الحبوب مع إقصاء روسيا احتمال ضعيف
يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالاً مع رئيس الوزراء الأرميني، لبحث مستجدات الوضع في قره باغ. كما أعلن عقد اجتماع مرتقب لمجموعة العمل المعنية بسلامة الأغذية، مشيراً إلى أن شحن الحبوب مع إقصاء روسيا احتمال ضعيف جداً.
أردوغان يبحث التوتر بقره باغ.. ويؤكد: شحن الحبوب مع إقصاء روسيا احتمال ضعيف
أردوغان يبحث مع باشينينان مستجدات إقليم قره باغ الأذربيجاني / صورة: AA
10 سبتمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه من المرجح أن يُجري اتصالاً مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينينان، غداً الاثنين، لبحث مستجدات إقليم قره باغ الأذربيجاني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.

ومشيراً إلى إجراء انتخابات مزعومة في مناطق بقره باغ من النظام المدعوم أرمينياً، شدد أردوغان على أن "هذه الخطوات (الانتخابات) غير صائبة ولا يمكن قبولها، بخاصة أن دول الاتحاد الأوروبي أيضاً لا تتقبّل هذا الأمر".

وأضاف: "على الأرجح سأجري، الاثنين، اتصالاً مع رئيس الوزراء الأرميني، ولا سبيل أمامنا إلا الدعوة للحفاظ على الهدوء في المنطقة".

بدورها اعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان السبت، أن هذه الخطوة "تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، السبت أيضاً، عدم اعترافه بهذه الانتخابات.

كما أدانت منظمة الدولة التركية "الانتخابات المزعومة" واعتبرت أنها "حركة استفزازية تطعن بالسلام والاستقرار الإقليميين".

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا منذ عام 1991، عندما احتل الجيش الأرميني "قره باغ"، وهي منطقة معترف بها دولياً جزءاً من أذربيجان، وسبع مناطق مجاورة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​

"الأمن الغذائي العالمي"

في سياق منفصل، ​ قال الرئيس التركي إن القمة بحثت قضايا عالمية أبرزها التغير المناخي والطاقة المتجددة.

وأضاف: "أكدنا خلال القمة توزيع المسؤوليات والأعباء بشكل عادل على الجميع".

وأعلن أردوغان اجتماعاً قريباً لمجموعة العمل المعنية بسلامة الأغذية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وأكد أن استمرار شحن الحبوب عبر البحر الأسود في ظل إقصاء روسيا احتمال ضعيف جداً.

وأعرب عن اعتقاده بوجوب الابتعاد عن كل خطوة تخل بالهدوء وتصعد التوتر في البحر الأسود.

​​​​​​​وتأسست مجموعة العمل المعنية بسلامة الأغذية في 2011 بهدف تعزيز إجراءات سلامة الأغذية في العالم تحت مظلة اللجنة الدولية للهندسة الزراعية والنظام الحيوي (غير حكومية).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us