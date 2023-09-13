أعلن وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن بلاده ستبدأ العمل على ممر "زنغزور" الواقع بين تركيا وأذربيجان مروراً بأرمينيا في وقت قريب.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء خلال منتدى النقل واللوجستيات لمنظمة الدول التركية في إسطنبول.

وأوضح الوزير التركي أن الجانب الأذربيجاني يواصل العمل بممر "زنغزور" وأن أرمينيا أحرزت تقدماً في هذا الصدد.

وأكد أن بلاده ستباشر العمل في الممر خلال الأيام والأشهر المقبلة، مشيراً إلى متابعة سير الأعمال من الدول الثلاث.

وأعرب أورال أوغلو عن أمله في أن يكون المنتدى الذي يعقد ليومين مفيداً ومساهماً في تطوير العلاقات بين دول المنظمة. ​​​​​​​

جدير بالذكر أن الممر سيوفر رابطاً جديداً بين تركيا وأذربيجان، إذ يعبر أراضي ولاية زنغزور الأرمينية التي تفصل بين البر الرئيسي لأذربيجان وإقليم ناختشيفان الأذربيجاني ذاتي الحكم المحاذي لتركيا.​​​​​​​

وفي يونيو/حزيران الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ركز خلال زيارته للعاصمة باكو على "مسألة ممر زنغزور التي ستُكسبنا نقاطاً مهمة على مستوى الطريق البري وسكة الحديد".

وأكد أن "الحل السريع لمسألة ممر زنغزور سيكون وسيلة لتعزيز العلاقات التركية-الأذربيجانية".

وبدوره قال الرئيس الأذربيجاني إبراهيم علييف إن "فتح ممر زنغزور أمر حتميّ، وسنكثّف جهودنا في هذا الصدد".

وشدّد علييف على أن فتح الممر المذكور سيعود بالفائدة على جميع دول المنطقة، وسيفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الإقليمي.

وكان علييف أعلن في 24 مايو/أيار 2022 الاتفاق مع أرمينيا بخصوص فتح الممر دون الإعلان عن موعد محدد.