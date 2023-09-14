سياسة
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ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى نحو 3 آلاف.. وفرق الإنقاذ تواصل جهودها
ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى نحو 3 آلاف وفاة وأكثر من 5600 إصابة، فيما تتواصل مساعي فرق الإنقاذ على أمل العثور على ناجين.
ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى نحو 3 آلاف.. وفرق الإنقاذ تواصل جهودها
فرق الإنقاذ تكثف جهودها في قرى دمرها زلزال المغرب / صورة: AA
14 سبتمبر 2023

أعلنت السلطات المغربية،الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المملكة قبل أيام إلى 2946 قتيلاً، وفق تقديرات غير نهائية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه "في حصيلة محدَّثة حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي بلغت حالات الوفاة 2946 والإصابات 5674".

وأوضحت الوزارة أنه "دُفن 2944 شخصاً، بنسبة دفن تتجاوز 99% من مجموع الوفيات".

وأضافت الوزارة، أن "السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

فرق الإنقاذ تكثّف جهودها

من جانبها، تواصل فرق الإنقاذ جهوداً مكثفة في قرى دمرها الزلزال، وإن كانت آمال العثور على ناجين تتضاءل، بعد خمسة أيام على الكارثة.

كما تتواصل جهود فتح وتوسعة مسالك جبلية لإيصال المساعدات للقرى النائية.

وقد سوِّي الكثير من القرى بالأرض، خصوصاً أن معظم الأبنية طينية.

ومنذ اهتزاز الأرض في هذه المساحات الشاسعة، تواجه عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات طرقاً قُطعت بسبب انهيارات صخرية، وعلى الخصوص المسالك غير المعبَّدة التي تخترق الجبال.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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