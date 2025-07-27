سوريا الجديدة
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الشرع يتسلّم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب، في خطوة جديدة ضمن المسار الانتقالي الذي تشهده البلاد.
الشرع يتسلّم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
وجّه الشرع الجهات المعنية بمواصلة العمل لضمان مشاركة سياسية شاملة / Reuters
27 يوليو 2025

ووفق بيان صادر عن الرئاسة السورية على منصة إكس، وجّه الشرع الجهات المعنية بمواصلة العمل لضمان مشاركة سياسية شاملة تعكس إرادة الشعب السوري.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد بدأت أعمالها في 19 يونيو/حزيران 2025، مرجّحة تشكيل المجلس الجديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً.

وصرّح رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، بأنّ العمل جارٍ على إعداد نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل الواسع دون إقصاء، ويراعي التوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وحسب الأحمد، تقترح التشكيلة الجديدة لمجلس الشعب تخصيص 70% من المقاعد لأصحاب الكفاءات، مقابل 30% للوجهاء والأعيان. وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في جميع المحافظات السورية "قدر الإمكان"، موضحاً أنه في حال تعذّر الوصول إلى المناطق الشرقية، سيجري التنسيق مع وجهائها لتشكيل لجان فرعية بديلة.

يُذكر أن الفصائل السورية كانت قد أعلنت في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرتها الكاملة على البلاد، منهية ستة عقود من حكم حزب البعث، بينها أكثر من نصف قرن تحت سلطة عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، كما قررت إلغاء دستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية السابقة.

مصدر:TRT ARABI
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