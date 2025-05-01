وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، في أنباء عاجلة، إن "3 غارات أمريكية استهدفت منطقتي عطان الجبلية، وعصر بمديرية الوحدة جنوب غرب العاصمة صنعاء.

ولفتت القناة إلى أن "طيران العدوان الأمريكي شنّ غارة على مديرية همدان في محافظة صنعاء"، وأضافت أن الطيران الأمريكي استهدف كذلك بـ5 غارات محيط مدينة صعدة، التي تُعتبر معقل الحوثيين.

كما تعرّضت مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف إلى 4 غارات أمريكية أخرى، حسب ما ذكرت القناة، فيما لم تتطرق إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الأمريكي.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة شنّت أكثر من 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ منتصف مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يُهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.